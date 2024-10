Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa a menos de una semana para el partido ante Uruguay por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026. La situación es adversa, en el último lugar, con carencia de gol y un rival de alta categoría, pero el entrenador confía en los suyos.

Asimismo, se refirió a sus expectativas y cómo vive el enfrentar a la selección de su país natal.

“Viéndolo como lo que son: hoy son rivales. Yo estoy en Perú, la selección de Perú y vamos a tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance para derrotar a Uruguay, sin entreverar en ciudadanía, espíritu patriótico. Es un partido de fútbol, la selección obviamente representa al deporte del país, pero esto no es una pelea entre países”, indicó.

También pudo referirse a los que no están presentes en la convocatoria por lesión como Renato Tapia y Gianluca Lapadula, quienes tuvieron que quedarse en sus respectivos equipos

“Obviamente que lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo. Lamentamos lo de Renato, lo de Gianluca y otros pero para adelante, concentrados y enfocados y valorando y trabajando con los que sí están porque tenemos mucha confianza en ellos y no hay tiempo de quedarse lamentando por nadie”, aseguró.