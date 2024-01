Jorge Fossati fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana de fútbol en una conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede de la Videna.

El técnico uruguayo, campeón con Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson 2023, dijo estar sentirse muy honrado por haber sido tomado en cuenta para dirigir a la Bicolor y, aunque no prometió resultados, sí dijo que pondrá “el alma” en los trabajos con el cuadro nacional.

El estratega oriental también se refirió a lo que fue el proceso de su antecesor, Juan Reynoso, al mando del equipo peruano.

“No tenemos la menor duda, aclarando que no soy amigo de Reynoso porque la vida no nos cruzó, conociendo su trayectoria y la de su cuerpo técnico, no tengo la menor duda de que ellos pusieron el alma en esto”, declaró Fossati.

“Ahora hay que buscar cambios y enderezar el camino. Si los resultados no se dieron, no hay un responsable directo. Nadie solo gana nada en el fútbol y los que me conocen saben que mantengo esa postura”, añadió.