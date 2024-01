El nuevo entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, se refirió al capitán de la blanquirroja, Paolo Guerrero, quien, tras un 2023 exitoso con LDU, aún no define dónde continuará su carrera deportiva con 40 años cumplidos.

“Hablé con Paolo Guerrero. Su situación es la que más me preocupa de los referentes, porque no tiene equipo”, dijo Fossati en declaraciones al programa ‘Último Al Arco’.

“Hoy tuve una nueva comunicación con él para ver si tiene novedades de su futuro. Cuando hablé con mi cuerpo técnico y les dije que iba a hablar de nuevo con Paolo Guerrero me dijeron ‘mira que suena en Nacional’, no tenía conocimiento. No pude hablar del tema aún con él para ver si es real”, agregó.

Además, en declaraciones a Movistar Deportes, el uruguayo exentrenador de Universitario comentó sobre la importancia de tener cuanto antes en Videna a Gianluca Lapadula, pese a que no esté al 100%.

“Yo no se si Lapadula va a llegar en buenas en condiciones para marzo. Ojalá que sí, pero si no pudiera me parece que es un jugador que tiene que ir aunque sea como invitado”, apuntó.

