La selección peruana afrontará una nueva fecha doble de Eliminatorias con la responsabilidad de sumar para mantenerse con chances de llegar al próximo Mundial del 2026.

Al respecto, el seleccionador nacional Jorge Fossati destacó la importancia del choque ante Uruguay, pero en la misma línea remarcó que no será definitivo, con respecto a las chances de la blanquirroja en el torneo.

“El margen para Perú se va achicando y en caso de ganarle a Uruguay sería una victoria que nos daría muchísimo. Si no la conseguimos, tampoco creo que sea definitiva en cuanto a las posibilidades”, dijo en diálogo con ‘Sport 890′.

“Si no pienso de que podemos ganar mejor ni me presento, creo que la realidad del fútbol sudamericano hoy es que dejó de haber, como no hace mucho había, equipos más accesibles, ahora están los más fuertes y los menos fuertes”, agregó Fossati.

Por otro lado, se refirió a un enfrentamiento histórico frente al combinado nacional de su país de nacimiento.

“Será la primera vez que me enfrenté a la selección uruguaya. No tengo esa experiencia. Sí, he dirigido equipos del exterior contra equipos uruguayos, pero no selección. Estos no son enfrentamientos personales”, contó.

Perú marcha en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas tres puntos de 24 posibles y se juega unas de sus últimas chances ante dos selecciones de gran nivel.

El próximo 11 de octubre la blanquirroja recibirá a Uruguay, mientras que el 15 del mismo mes visitará a Brasil.