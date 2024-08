Durante la definición del fútbol masculino en París 2024, Jorge Fossati expresó su descontento por la decisión de algunos clubes peruanos de no ceder a sus jugadores para el equipo Sub-23 que disputó el Preolímpico clasificatorio para los Juegos Olímpicos.

“Yo, como entrenador, trabajo pensando en que estaré diez años en la selección. Me preocupo por la Sub-16, y por supuesto también por la Sub-20. Por eso me dolió profundamente que la Sub-23 no recibiera el apoyo necesario, no por parte del Gobierno, sino de los clubes, que se negaron a ceder jugadores para el Preolímpico. Luego hablamos de que la selección es de todos, pero me niegan jugadores para que se queden en pretemporada o para un partido amistoso”, declaró a RPP.

Franchesco Flores fue el único jugador peruano que anotó en el Preolímpico de Venezuela. (Foto: Selección Peruana)

El estratega de la bicolor enfatizó que lo que más le incomodó fue que los equipos que se negaron a ceder a sus jugadores no estaban disputando competencias oficiales o fases decisivas del campeonato, lo que habría justificado su decisión.

“Si me dices ‘tengo tres finales’, lo entiendo. Pero no es justo. Si a mí me hubieran negado los jugadores, me habría molestado mucho. Estamos hablando del futuro. ¿Queremos que los jugadores salgan adelante por arte de magia? En un Preolímpico, puedo asegurar que hay más cazatalentos y representantes en el estadio que público. Le quitaste a los jugadores peruanos esa oportunidad de mostrarse”, concluyó.

Fossati fue tajante al concluir su declaración, advirtiendo sobre las consecuencias de esta falta de apoyo: “Si no cambiamos la mentalidad, luego no se quejen cuando los resultados no se den o cuando exijan un recambio en la selección. ¿Qué hacemos? Eso se trabaja desde abajo. Después no pidan milagros”.

La Selección Peruana Sub-23 se ubicó en la última posición del grupo B en el Preolímpico de Venezuela, sumando apenas tres puntos gracias a su victoria en la primera fecha ante Chile. Algunos de los jugadores que no fueron cedidos por sus clubes fueron Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Jostin Alarcón (Sporting Cristal), Matías Lazo (Melgar), Kenji Cabrera (Melgar) y Catriel Cabellos (Alianza Lima).

