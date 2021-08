Conforme a los criterios de Saber más

Su rostro era la figurita de cromo del álbum mundialista de Italia 90, que los aficionados coleccionaban e intercambiaban para completar de engomar la delegación de Argentina liderada por Diego Armando Maradona, la estampa más complicada de obtener. Su presentación en foto tamaño carnet lucía con el cabello recortado, patillas largas y uniformado con la dorsal número ‘8’, proveniente de VfB Stuttgart.

Así se exhibía José Horacio Basualdo, el ex compañero y amigo del eterno ‘10’ de la ‘albiceleste’. Desde Venezuela, donde empaca maletas, para volver a Buenos Aires, luego de una corta experiencia en Academia Puerto Cabello, el técnico repasó su experiencia en Universitario de Deportes, en el 2005, así como la realidad administrativa y futbolística. No estuvo ajeno al referirse al actual seleccionador de Perú, el ‘Tigre’ Ricardo Gareca, a quien, según reveló, recomendó al equipo ‘xeneize’. Además, reconoció que le hubiese gustado ver con la ‘9’ que lució Martín Palermo a Paolo Guerrero en el equipo de sus amores, Boca Juniors. Una entretenida charla con el ex subcampeón mundial que recuerda con pasión su estadía como entrenador en el fútbol peruano.

-¿Qué recuerdos de Universitario de Deportes en el 2005?

El paso por el Perú, la ‘U’, fue muy importante en mi carrera como técnico. Tengo muy lindos recuerdos, lo tengo muy latente por ese último partido que jugamos ante Cienciano, con el empate éramos campeones, pero bueno son cosas que pasan. Nos pasó una jugada muy discutida que después me di cuenta que era imposible salir campeón, pero quedó un buen recuerdo. Trabajamos con un equipo muy joven. Se puso al equipo muy arriba, así que casi logramos la gloria, pero no se pudo. El esfuerzo fue muy grande. Siempre soy recordado. Por suerte sigo en contacto con jugadores de aquella época. Con uno que hablo mucho es Raúl Fernández, fue un momento importante en el comienzo de mi carrera.

-¿Después hubo contacto para volver a dirigir en la ‘U’?

Siempre es linda la sensación de querer volver al Perú a Universitario si se puede, pero sabemos que es un club muy importante, grande. Estaré esperando que algún día se pueda dar, sino agradecido por la ‘U’, por la forma como me trató. La ‘U’ ha tenido grandes técnicos como el ‘Flaco’ Gareca.

-La realidad administrativa y futbolística de la ‘U’ es complicada. ¿Está al tanto de eso?

En la ‘U’ cuando todo está bien organizado, encaminado, las cosas se pueden dar, pero cuando está convulsionado es inevitable que no se golpee a los jugadores. Sé que estuvo Ángel Comizzo, ahora Juan Pajuelo de interino. Sigo mucho a la ‘U’, cómo va año a año, los torneos, realmente le agarré mucho cariño a la ‘U’. Aparte acá en Argentina hay muchos peruanos hinchas de la crema, son todos, por todos lados. Siempre me saludan. En la parte política ojalá se acomoden y empiecen a venir los logros de nuevo.

-A nivel de clubes, no solo es la ‘U’, lo acaba de sufrir Cristal con la reciente eliminación de la Copa Sudamericana, estamos mal internacionalmente...

Sí, creo que falta dar el pase grande, todos sabemos lo que es la ‘U’, siempre será noticia por bien o mal, es el club que siempre estará en la tapa de los diarios o en boca de todos los periodistas, pero lo ideal es que se intente hacer cosas buenas. Todos los años deben estar creciendo internacionalmente, se lo exige la gente, la historia, el periodismo, como equipo grande de Perú. En las copas internacionales uno ve cómo está con respecto a otros países. Creo que van muy lento, no solo Cristal, sino más equipos tratando de llegar a instancias finales para que crezca todo, es fundamental hacer buen papel internacional para que el fútbol local crezca. Entonces, tiene que haber un crecimiento y la ‘U’ es el equipo.

-¿Ha podido ver a su ex dirigido Luis Guadalupe, cómo aprovecha el mundo de las redes sociales?

Fue un gran jugador, muy querido en la ‘U’. Creo que es una manera de seguir en contacto con la ‘U’. Es un gran referente, yo creo que lo van a seguir mucho. Es muy carismático y eso habla bien.

-Ricardo Gareca rompió una racha de 36 años y llevó al Perú al Mundial como entrenador...

Es una excelente persona, muy humilde, sabe lo que quiere. Es un emblema para el Perú tras muchos años de sequía en tratar de llegar a un Mundial. Ahora lo difícil es mantenerse, va a quedar en las generaciones que vienen de lo que hizo y entiendan lo que desea hacer, tener jugadores con mucha hambre de jugar un Mundial. Yo en un momento lo recomendé para Boca, pero se quedó en la selección de Perú y ojalá siga sacando provecho a todos los peruanos.

-Ex compañeros suyos, mundialistas, también propusieron a Ricardo Gareca a la selección argentina...

Sí, Ricardo estuvo nominado también en los equipos grandes, ahora están hablando de River. Él tuvo un paso en River, por si se va Gallardo, y obviamente, en la selección todos lo hemos pedido. La gente de Perú le puso cerrojo, es un técnico muy solicitado.

-Dos peruanos en su querido Boca Juniors: Carlos Zambrano y Luis Advíncula. ¿Cuál es su apreciación futbolística de cada uno?

Recién ahora Carlos Zambrano tiene un poco más de continuidad. Tuvo que esperar mucho, aparte por las lesiones, le costó. Además tiene a dos centrales como Izquierdoz y López, que hicieron una buena dupla y tuvo que esperar su momento, pero ahora tiene más competencia, ojalá pueda ganarse un puesto de titular. Advíncula es un jugador de selección, el ya se acomodó al mundo Boca. Es un puesto más tranquilo. Es un jugador de selección y a Boca le cae muy bien. Obviamente está el ‘Negro’ Ibarra como referencia ahí, el máximo jugador, dejó alta la vara, pero va a llegar.

-¿Qué opina de la designación de Sebastián Battaglia en Boca?

Lo tuve muy joven cuando debutó. Es una linda posibilidad para que se quede de técnico. Boca sigue acomodando, con muchos altibajos, siempre van a esperar resultados. El objetivo ahora es que entren a una copa internacional.

-¿Fue cierto que Paolo Guerrero fue alternativa para ser el 9 de Boca?

Boca lo quería tener sí o sí, ya lo habían hablado, pero por esas cosas Paolo siguió en Internacional. Ahora me enteré que estuvo en la carpeta de Boca, como ofrecimiento, pero el presupuesto no se pudo dar. Es un jugador con mucha experiencia. Necesitamos uno de esos, después de Martín Palermo, nadie ha ocupado ese puesto en Boca, era para Paolo Guerrero.

-Martín Palermo, su ex compañero, estuvo cerca de venir a Universitario, pero las negociaciones se enfriaron al no definirse a la nueva administración...

Sí, me pidieron el número de Palermo, lo pasé, acá no hay envidia. Yo no tengo problemas, no sé qué pasó. Martín tiene muchas ganas de dirigir a Boca. No sé si con esta comisión podrá hacerlo. Si me preguntaría a mí, le diría que vaya primero a la ‘U’, para volver a reflotar su apellido y después ya venir a Boca.

-¿Sorprendió la partida de Lionel Messi del Barcelona?

Pienso que el presidente Laporta pensó que podía retenerlo, pero no. Una pérdida, no llegaron a lo que quería Leo. Nosotros como argentinos solo queremos verlo jugar. Obviamente fue difícil que se haya ido del Barcelona, pero por suerte el PSG le abrió las puertas, sabemos que no defraudará y buscará la máximo gloria. Todos queremos verlo dentro de una cancha. Esperemos que no ensucien su apellido, pues Barcelona quiso intentar eso. Deberían respetarlo y que haga sus cosas en PSG, que dé lo último en Francia.

-¿El fútbol venezolano ha crecido de a pocos?

Sí, pero todos los jugadores de la selección están afuera. Han sido vendidos. En el fútbol local va lento, acá es más beisbol, le falta aprender mucho, va por buen camino.

-El mundo del fútbol hoy en día está sumergido en las redes sociales. ¿Qué opina?

Uno tiene que acomodarse, adaptarse. Después no sé si por cuestión de descanso, pero es dable. Ahí levantan mucho la voz las nuevas generaciones, hay que escucharlas, pues son las exigencias modernas que tratar de ver el punto de vista, no tiene que ver que hagamos caso a todo, pero sí dar una idea de lo que piensa la masa con respecto al club, al equipo, al fútbol. Yo creo que es inevitable no mirar por ese lado.

