Luego del anuncio de Jean Ferrari como Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), este lunes se hizo oficial el nombramiento de José Bellina como Jefe de la Scretaría Técnica Deportiva.

A través de sus canales oficiales, la (FPF) destacó que se trata de un cargo transversal que contribuirá a todas las selecciones nacionales en el marco de la reestructuración institucional.

Como se recuerda, Bellina llega a esta nueva posición, tras desempeñarse como Gerente Deportivo de Alianza Lima en los últimos cinco años.

En su gestión se logró el bicampeonato nacional para los blanquiazules en los años 2021 y 2022.

