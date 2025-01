Gran sorpresa causó la no inclusión en la lista final de la selección peruana Sub 20, que competirá en el Sudamericano de la categoría, del futbolista peruano Felipe Chávez, quien actualmente milita en el Bayern Múnich.

Al respecto, el entrenador José ‘Chemo’ del Solar conversó con la prensa en Videna, y contó las razones por las que se inclinó por otros jugadores.

”Felipe Chávez en estos momentos no es Sub 20, es Sub 18. Cuando he hecho una evaluación de los partidos amistosos y de los entrenamientos de los jugadores que venían del extranjer, he considerado que por edad, en estos momentos, hay jugadores que están mejor preparados que él”, dijo el estratega nacional.

“En estos momentos hay chicos que han entrenado conmigo día a día que, según mi criterio, están mejor que Felipe Chávez. Por eso no ha quedado dentro de la lista final para el Sudamericano”, añadió.

'Chemo' del Solar: pic.twitter.com/AyR1B5mAcN — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) January 17, 2025

Además, remarcó que tiene aún 17 años y puede, de considerarlo así, representar a la blanquirroja en la próxima edición del torneo.

“Eso no quiere decir nada de las condiciones que tiene. Probablemente en el próximo Sudamericano Sub 20, que será en dos años, va a ser una de las figuras de Perú”, finalizó el entrenador de 57 años.

GRUPO DE PERÚ





Cabe mencionar que ‘Chemo’ del Solar dejará el cargo, apenas culmine la participación de Perú en el Sudamericano. La decisión está tomada y la Federación Peruana de Fútbol trabaja en su reemplazante.

“No puedo negar que me llamó la atención. José Del Solar es uno de los muy destacados y grandes profesionales peruanos, con gran conocimiento en el fútbol. Viene dirigiendo el proyecto de menores con gran entusiasmo, pero él ha tomado la decisión después del Sudamericano ir por otros proyectos, y le deseo que le vaya de lo mejor”, dijo el presidente de la FPF, Agustín Lozano.