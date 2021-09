Conforme a los criterios de Saber más

Del póster de Alianza Lima versión 2020, equipo que perdió la categoría deportiva, el único experimentado que no fue despedido y que hoy disfruta de un presente alentador, es Josepmir Ballón. Con la cinta de capitán en el equipo de Carlos Bustos cuando no figura en el campo Jefferson Farfán, el volante tapón nacido entre aulas y sin público, en la San Martín, continúa en su lucha por devolver, junto al grupo que comanda con la ‘Foquita’ y compañía, el sitial que merece estar el equipo que aprendió a querer. “De chico siempre quería jugar en un equipo popular como Alianza Lima”, revela el jugador de 33 años, quien destacó la jerarquía del ‘10 de la calle’ en el equipo blanquiazul. Además, espera que Pedro Aquino regrese a la selección, objetivo que también tiene presente, aunque lo inmediato es seguir en alza con los íntimos. “Soy de ir partido a partido, no hablo del pasado. Ahora solo pienso en mañana entrenar y en el partido ante Cusco”, subraya.

—¿Qué significado tiene llevar la cinta de capitán en Alianza Lima?

Siempre es una responsabilidad, más aún en un equipo grande como Alianza. Sabemos que Jefferson Farfán es el capitán, pero el que la lleve después es importante, yo lo tomo con responsabilidad. Me siento tranquilo al saber lo que llevo dentro del campo y que me toca representar no solo a mis compañeros, sino también a toda la familia aliancista. Es fácil con la clase de personas que hay en el equipo.

—Eres el único experimentado que se mantuvo del plantel de Alianza descendido en el 2020. ¿Cómo te sientes hoy al ser líder y candidato al título en el 2021?

En la vida hay decisiones que pueden ser acertadas, que solo el tiempo lo dice. La posición en la que hoy está Alianza es por el trabajo del equipo, el cuerpo técnico, hay un staff grande de personas que hacen posible todo esto. Pasar de un año complicado, ha sido un giro de 180 grados, pero esto es del equipo. Contento de mi decisión, pero ya estaba tomada. Solo iba a declinar si es que la dirigencia no iba a querer contar conmigo. Ahora lo disfruto, lo disfrutamos, pero hay que ir con calma. Tenemos que ir partido a partido. Ahora nos toca Cusco y es nuestra final, el partido más importante.

—¿Cuál ha sido la reacción del hincha tras la decisión que tomaste de continuar en Alianza versión 2021?

El hincha tiene memoria, y así como podemos hacer cosas buenas, dentro del campo también tenemos partidos negativos, pero lo que no se va a poder borrar será el esfuerzo que cada uno pone en cada partido, en cada entrenamiento, en cada pelota dividida, es trabajo y dedicación. No queremos tener errores, y cuando los hay, no son adrede, con mala intención. Yo estoy feliz no solo con el apoyo que me han dado a mí, sino también a todos mis compañeros que han llegado y cómo están apoyando al club. Hoy en día Alianza es más grande por el fútbol femenino, por el vóleibol, y estamos tratando que Alianza cumpla el objetivo en un año redondo. El hincha nos apoya y reprende cuando las cosas no están bien, pero todos sabemos en el club donde estamos. Yo feliz por el apoyo y con la humildad cuando me reprenden, tomo las cosas de la misma manera cuando me califican. Espero que el hincha pueda llegar a los estadios lo más pronto posible, no solo la selección, sino también los clubes a nivel nacional, es algo que esperamos con muchas ganas.

—¿Siempre fuiste hincha de Alianza Lima?

Es la idea de un jugador cuando se inicia en equipos que no son los más populares, uno quiere llegar ahí, lucha para tener ese privilegio. Siempre uno aspira a llegar al exterior, pero si no a un equipo grande. Llegar a Alianza para el momento de mi carrera fue la cereza del pastel. Espero retribuir lo mucho que me ha dado y lo poco que he hecho por ellos. Quiero poder cumplir el objetivo final y hacer un poquito más grande a Alianza de lo que es. Eso lo hacemos con el esfuerzo de cada uno, pero no solo jugadores, sino cuerpo técnico, dirigencia, fútbol femenino, vóleibol y el hincha, quien siempre debe estar al lado de nosotros, tanto para reprender y criticar. Esto se está demostrando en redes sociales, nos lo hacen sentir así. Nosotros estamos comprometidos con todas esas personas que nos están apoyando. Hoy en día las redes son la nueva tribuna.

—¿Cuánto suma la presencia de Jefferson Farfán, juegue o no, en Alianza?

Está claro la jerarquía que tiene para el equipo, para la selección, pero Jefferson no solo es jerarquía dentro y fuera del campo: es persona. Ha unido más al grupo, al equipo. Es muy importante. Ha hecho que Alianza tenga mística. Es algo que se siente, pero no se ve. Eso solo algunos jugadores te lo pueden dar y es el caso de Jefferson, el plus, y se lo ha dado también a la selección y a los equipos que ha podido representar.

—¿Está para volver a la selección y jugar ante Chile?

Un jugador de la clase de Jefferson, diez puntos, cualquier selección lo va a querer tener, eso está clarísimo. Lo que yo quiero es que esté diez puntos y entonces hará bien al equipo, a la selección. De hecho que quiero le vaya bien a mi selección, si el profesor lo convoca vamos a estar felices y celebraremos los goles de él o las asistencias.

—¿El buen momento con Alianza invita a soñar con volver a la selección?

Una cosa lleva a la otra. Nosotros somos consecuentes de nuestros actos. Si vamos a estar bien, en posiciones expectantes, de hecho que vamos a estar en la órbita del entrenador. Lo que tratamos de hacer es ir partido a partido. Soy consciente que un buen momento en el equipo te lleva a la selección, pero lo tomo con calma. Ahora lo primero es Alianza, lo segundo Alianza y tercero es Alianza. Si sucede (una posible convocatoria), bien, pero voy a seguir trabajando por Alianza.

—¿Cómo es Farfán en las prácticas?

Si tienes jugadores como Jefferson que te exigen de la mejor manera, después vas a saber cómo resolver en los partidos oficiales. Farfán, Arley, Barcos, Aguirre, Benítez, tener a esa clase de delanteros nos hace mejorar como equipo. Siempre tener jugadores de esa calidad mejora todo.

—El arropar a jugadores como Jairo Concha será importante para su consolidación en Alianza...

Será importante para Jairo, pero también para Valenzuela, Moyano, Cornejo, para la mayoría de jóvenes, hacer bien las cosas. ¿Después de Alianza qué sigue? Solo emigrar. Después de Alianza, en Perú, ya no hay nada. ¿A dónde más puedes ir? Los jóvenes deben tener eso en la cabeza. Están trabajando bien, y siendo respaldados por lo que hacen en el campo.

—Mención aparte los campeonatos con Cristal en el 2016 y 2018...

Cristal tiene todo mi respeto y consideración, pero mi presente es Alianza. Yo no puedo tirar para la vereda de al frente, eso ya lo viví. Guardo los mejores recuerdos con San Martín y Cristal, pero ahí lo dejo. No puedo vivir de recuerdos. Ahora solo estoy concentrado en Alianza y en que mañana tengo que ir a entrenar.

—¿Volverás a dejarte crecer la barba?

No, ya no. Me la volé. Ya dejé un poco el desorden, ya estoy más serio. Todo cambia. Me la terminé de rebajar en Cristal, ahora estoy con una barba más decente.

—¿Qué faltó para consolidarse en un grande como River Plate?

River y Universidad de Concepción que fue mi último equipo en el extranjero, pero me debo Alianza. Lo que es el mundo River es Alianza acá. Las comparaciones son odiosas pero lo digo a nivel de país, de cómo se vive el fútbol. River fue espectacular, muy bueno, pero es cosa del pasado. En estos momentos hay que darle el valor a Alianza y ponerlo en el lugar que se merece. Eso se va a lograr trabajando duro y dándolo todo.

—El Perú-Chile será un partido de necesitados para seguir ilusionados con Qatar 2022...

Hay que tomarlo con calma. Los clásicos están para ganarlos, pero también para jugarlos y disfrutarlos. El buen nivel que tienen les hace llegar a la selección. Es importante para cualquier entrenador tener jugadores de la calidad de ellos.

Conmebol confirma fecha triple de Eliminatorias en octubre

—Estuviste en sus inicios y terminaste jugando con Pedro Aquino en Cristal...

Cuando llego, Pedro ya había debutado en Cristal, pero todavía no se había afianzado. Con Pedro tengo muy buena relación. Estoy muy feliz por su presente futbolístico. Es un jugador que tranquilamente puede estar en cualquier otra liga. Estoy feliz por él. Sé lo duro que ha sufrido para ahora estar en el extranjero. Está en un nivel muy bueno. Lo que tiene ahora le ha costado a pulso. Ojalá pueda regresar a la selección y pueda demostrar los grandes partidos que ha hecho siempre.

—¿Qué jugadores fueron tu espejo en tu puesto?

A nivel nacional, veía mucho a Jayo, Ciurlizza, el ‘Charapa’ Erick Torres. Eran los jugadores que uno veía y escuchaba cuando iban a la selección. Estaba atento a eso. Cuando era chico no sabía en qué equipo iba a jugar.

—Cueva y Gallese, fueron ex compañeros en San Martín, hoy son mundialistas y consolidados en la selección. ¿Qué opinas de ellos?

Los tuve de compañeros desde sus inicios. Feliz por Cueva, me pone contento, muy parecido a lo de Aquino. Tengo amistad con ellos, es lo que te llena. Que disfruten de sus carreras. Quién no quisiera tener a Cueva en Alianza, pero hay que dejarlo que disfrute de sus equipo donde está.

