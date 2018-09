Juan Carlos Oblitas: “El 31 de diciembre voy a decidir si me quedo en la federación”

Más reposado luego de su concurrida conferencia de hace un mes, Juan Carlos Oblitas se alista para tener reuniones con Ricardo Gareca. Por ahora, el ‘Ciego’ prefiere no ponerle plazos a su permanencia en la Videna. Sus decisiones las va a tomar en tiempo presente.



— ¿Hubo algún diálogo con Ricardo Gareca después de la suspensión del Alianza-Cristal?



No pudimos hablar de ese tema tan específico. Pero él siente que hay una diferencia muy grande entre la selección y el campeonato nacional. Todos lo sentimos así y esto cada vez se ahonda más. Yo estaba viendo el partido y no lo podía creer. Él está muy mortificado.



— Luego de su última crisis con los audios, ¿la federación se ha debilitado para las reformas en el torneo local?



Sí, por lo menos este año sí siento que se ha debilitado. Espero que el próximo año, con la conformación de la liga, esto mejore.



— ¿Para la convocatoria de octubre se mantendrá la mayoría de jugadores provenientes del extranjero?



Quiero aclarar algo: Ricardo nos ha pedido mandar 24 cartas al exterior, para tener el permiso de 24 jugadores. Así evitamos los problemas de permisos que tuvimos con Callens una vez y hace poco con Benavente. Pero ese no es el llamado oficial.



— ¿Rhyner está en la lista?



Él aún no está apto para jugar por la selección. Él ha llevado sus primeros papeles a la FIFA, y ahora le han pedido algunos documentos más, tengo entendido. Hasta donde sé, él quiere ser visto en Perú.



— ¿Has definido si vas a renovar contrato con la federación?



Mi contrato termina el 31 de diciembre y recién ese día voy a definir si me quedo o no. Solo vivo el día a día, ya no me proyecto como cuando era más joven.



— ¿Fue conveniente pactar partidos con dos selecciones de ese nivel?



El partido de Holanda ya lo teníamos pactado, el partido de Alemania se manejó entre federaciones y creo que nos equivocamos en la fecha. Lo ideal era, quizá, lo que hicieron selecciones como Argentina y Brasil.



— ¿Habrá algo de presión para el amistoso ante Chile?



Los jugadores están mortificados por las derrotas, ellos saben que pueden dar más. A mí no me preocupa mucho el equipo. Lo que me preocupa es que hay jugadores sin continuidad, como Trauco, Cueva, Flores.



— ¿Advíncula es el mejor jugador que tiene la selección?



Que no te sorprenda que el próximo año se vaya a un club más grande. Su posición tiene mucha demanda en Europa.