El director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, respaldó el trabajo del seleccionador nacional Juan Reynoso pese al mal inicio que tuvo la Bicolor en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En una conferencia de prensa, ofrecida el miércoles en la Videna, dijo que su presencia ante los medios es para “tratar de bajar el tono, tratar de que esto llegue a buen puerto y para tratar de qie todos hablemos solamente de la selección, no de otros temas”.

“Dejar de lado personalismos y ponernos atrás de la selección, esté quien esté. Creo que nosotros tenemos que mantener la calma en estos momentos y no cometer excesos en lo que es el verbo (...) Pensemos en la selección y mi presencia es para eso”, añadió.

Juan Carlos Oblitas en conferencia. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

Consultado por la situación del entrenador nacional, fue claro en afirmar lo siguiente:

“El técnico de la selección es Juan Reynoso, y tenemos que ser todos los que trabajamos alrededor de él proactivos, sobre todo para esta fecha de noviembre, así de simple”.

Oblitas comentó que se reunió con Reynoso días después de la derrota contra Argentina en Lima, e indicó que ambos, tanto él como el director técnico, están preocupados por la selección.

“Esa empatía que se había logrado de la selección para con la gente no la podemos perder, de ninguna manera. El fútbol en los últimos años ha sido una de las pocas instituciones que ha hecho que el pueblo peruano se junte y eso no quiero que se pierda. Todo eso lo he tocado con Juan. En la parte técnica es solamente Juan el que tiene que decidir”, finalizó.