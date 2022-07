Hoy, con su salida, se acabó oficialmente una era. Una que nos permitió reaparecer en el mapa mundial a nivel selecciones en medio de las sombras del fútbol peruano. Un nuevo desplante para una de las cabezas que nos devolvieron la ilusión de ver a la Blanquirroja.

¿Por qué se marcha?

Sobre el papel, Oblitas fue director deportivo de la FPF hasta el 13 de junio pasado, cuando fuimos eliminados de Qatar 2022 ante Australia en Doha. Sin embargo intercedió hasta donde pudo para que la renovación de Ricardo Gareca se hiciera realidad. Incluso dio una conferencia de prensa para calmar a la población y comunicarle que todo estaba encaminado. Conferencia donde Agustín Lozano no se apareció.

En estos días, Oblitas y Lozano debían reunirse en la Videna para acordar los detalles de su continuidad. Parecía haber voluntad de ambas partes, aunque se podía presagiar un desenlace infeliz con la informalidad con la que se negoció con el ‘Tigre’ Gareca. Y todo indica que ello ocurrió: ha trascendido que mientras se pactaba la supuesta renovación de Oblitas, el círculo del presidente de la FPF tomó contacto con José ‘Chemo’ del Solar, entrenador de la Universidad César Vallejo y Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas. De los dos, quien tiene más chances es Silva. De hecho se reunirán esta tarde y podría haber humo blanco en tiempo récord . Del Solar, en cambio, ya habría comunicado su negativa.

Silva es el candidato con más chances para reemplazar a Oblitas. / DIANA CHAVEZ

Al enterarse, Oblitas tomó la decisión de patear el tablero inmediatamente. No se puede confiar en alguien que negocia a tus espaldas. “He tenido siempre la intención y la predisposición de continuar en el cargo para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, expresó el exdirector deportivo a través de un comunicado.





El nuevo técnico, ¿qué se sabe?

Sin Oblitas en el mapa de la Federación Peruana de Fútbol, la posibilidad de que Juan Reynoso se convierta en el nuevo entrenador de la selección peruana es prácticamente inexistente . Si bien Reynoso no ha dado declaraciones oficiales, es conocida su estrecha relación con Oblitas desde su época de jugador. Como para Gareca, Oblitas es sinónimo de seriedad y confianza para Reynoso. Sin su experiencia, sumada a la poca consideración que la FPF ha tenido con él, como desliza en su comunicado, es improbable que el exCruz Azul asuma el buzo de Perú.

Reynoso era el único candidato peruano que había cobrado fuerza. Puede inferirse entonces que el próximo técnico de la Blanquirroja será extranjero. De momento, todos los nombres que han surgido proviene del Río de la Plata: Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece, Hernán Crespo y Santiago Solari. De esta terna, Sampaoli es el más experimentado y, por ende, el más caro. Percibía 300 mil euros mensuales en el Olympique de Marsella. Renunció por diferencias con los dirigentes hace tres semanas.

Hernán Crespo, en tanto, es un contendor que se ha diluido un poco debido a su actualidad: dirige al Al-Duhail de la Liga catarí, y lo ata a su institución una cláusula de rescisión de dos millones de dólares. Bajo la política de austeridad de Lozano es un monto impagable. Solari y Beccacece son los más accesibles económicamente. Lo curioso en este asunto es que de los que menos se discute es del perfil táctico del nuevo entrenador. Y sobre todo uno que se ajuste al perfil de jugador peruano. Pero más curioso todavía que se ventilen nombres de técnicos, cuando primero debería nombrarse al director deportivo.

¿Qué perdemos sin Oblitas? La sabiduría de alguien que conoce a fondo de esto y que ha pasado por diversas situaciones límite como futbolista, entrenador y dirigente. Un tipo que estaba comprometido en sentar las bases de un cambio en las estructuras del fútbol peruano. Y que inspiraba respeto en el mundo del fútbol.

Juan Carlos Oblitas brindará una conferencia de prensa mañana al mediodía en el hotel Costa del Sol, en San Isidro. ¿Será tan diplomático como Gareca? Oblitas es confrontacional, aunque también suele hablar entre líneas. Inmerecido final para dos hombres de fútbol que ya tienen un capítulo en mayúsculas en la historia de la selección peruana.