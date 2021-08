Conforme a los criterios de Saber más

Para Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, los seis partidos que la selección peruana jugará por Eliminatorias entre septiembre y octubre serán como un minitorneo relámpago que prácticamente definirá el premio mayor: un boleto al Mundial de Qatar 2022. Por eso es buena noticia que Ruidíaz y Guerrero anoten. Por eso, el llamado de este viernes de Ricardo Gareca podría incluir más futbolistas de lo esperado. En la próxima fecha FIFA no puede faltar nadie.

—¿Cuál es tu análisis del pedido de la FPF para jugar con público en las Eliminatorias?

Yo conversé con Ricardo el jueves pasado y él me dijo que teníamos que hacer algo para que vuelva el público en los estadios. Allí se dio la posibilidad que vaya a reunirse con el presidente Pedro Castillo. A mí sorprendió un poco, entiendo que se está pidiendo que entre un 15 o 20% de personas al estadio. Nosotros dependemos del Ministerio de Salud, nosotros debemos cumplir con ese protocolo. Que entren 10 mil o 15 mil en un ambiente abierto no te genera un foco de infección, para nada. Pero no depende de nosotros. Es un tema sanitario. Ya el tema de las fotos es ganancia política, así se ve en todas partes.

—¿Hay novedades al respecto con la Mesa de Trabajo que se formó?

Yo converso con Antonio García Pye (gerente de selecciones). Estos días Ricardo (Gareca) más está reunido con su comando técnico para la convocatoria del viernes. Por eso voy lo menos posible a la Videna. Hasta el momento no sé nada, lo último que estamos viendo es el tema de los árbitros.

Ricardo Gareca se reunió en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo. También participaron el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el secretario general, Óscar Chiri. (Foto: Twitter de Pedro Castillo).

—¿Será una lista de muchos jugadores el llamado de Gareca?

Sí, no hay un número exacto, pero tampoco creo que pase de treinta. Más jugadores sería una locura, sin embargo hay que contemplar que son tres partidos y que en el primero no estarán ni Lapadula ni Aquino.

—¿Se decide el pase al Mundial en las fechas triples de setiembre y octubre?

Para mí se decide en estas dos fechas gran parte de nuestra posible clasificación.

—¿Gareca llamará más delanteros o zagueros?

Después de la Copa América hemos podido consolidar a Gianluca (Lapadula), que hizo un excelente torneo. Paolo (Guerrero) ha comenzado a jugar con Inter y Néstor Bonillo está en permanente comunicación con el preparador físico de su equipo. Tienes a Ruidíaz que está bendito con el gol, a Ormeño en buen nivel y Valera en el fútbol local. Ricardo ya tiena para escoger.

Raúl Ruidíaz elegido el mejor jugador de la jornada en la MLS

—Y de esa lista saldrá el 99% de llamados...

Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay y es lo que Ricardo ha tomado en cuenta. Todo esto es cuestión de análisis simple y ves a los posibles llamados.

—¿Paolo es casi fijo?

Eso depende mucho de toda la charla que tiene Néstor con Paolo, con el preparador físico del Inter, con los fisioterapeutas.

Tras anotar un tanto en la victoria del Inter de Porto Alegre sobre el Fluminense, Paolo Guerrero mostró su felicidad por reencontrarse con el gol. "Muy feliz de volver a marcar, todos saben que el gol no sale de mi cabeza", declaró el delantero peruano. (Fuente: América TV)

—¿De Farfán tiene alguna información?

Con Jefferson se está tomando más tiempo, es un caso diferente. Todavía no puede jugar, allí prefiero no ser invasivo. Mejor que la gente de Alianza y el mismo Jefferson comenten sobre eso. No quiero ser un intruso, a mí me encantaría que esté bien.

—¿Tendremos muchos retornos en el próximo llamado de Gareca aparte de Paolo?

A la Copa América no fueron Advíncula ni Aquino. Los últimos partidos de Eliminatorias no llamó a Zambrano. No sé si te refieras a ellos.

—Me refería a Ruidíaz y Zambrano...

Son jugadores que Ricardo siempre los ha tenido en cuenta. En el caso de Ruidíaz, se prefirió darle un descanso en la Copa América, que se dedique a su club, que se limpie un poco del tema selección y ahora está en una etapa de bendición con el gol. Le llega una pelota y la mete. Pero ya la disputa es mayor con jugadores como Ormeño y Valera.

—¿La dupla de zaga aún sigue lejos de ser definida?

Uno de los objetivos de Ricardo en la Copa América era buscar jugadores en el centro de la zaga. De acuerdo a lo que hemos conversado, él quedó muy contento con Callens y Santamaría. Tienes a Araujo, tienes a Abram y tiene a Zambrano para escoger.

Alexander Callens ha participado en cuatro partidos de Perú en la Copa América 2021. (Foto: AFP)

—¿Es descabellado pensar en una dupla Guerrero-Lapadula?

No es descabellado. Está dentro de una gran posibilidad que Guerrero y Lapadula jueguen juntos. Pero Ricardo ha empezado muy pocas veces con dos puntas. Casi siempre ha jugado con un 4-3-3, que se puede convertir en un 4-5-1. Como ex director técnico diría que está en lo posible y variar a un 4-4-2.

—¿Qué movimiento en el mercado de pases de peruanos te ha gustado más?

Me gusta que en la liga española tengamos a tres peruanos: Renato Tapia, Luis Abram y Alessandro Burlamaqui. Y que estén Advíncula y Zambrano en Boca, no es el mejor momento de este equipo. Pero como diría el flaco Carranza: Boca es Boca.

—¿La tiene muy complicada Burlamaqui por el puesto que tiene de volante?

Hoy sí, pero hace poco estuvo en una Sub 17. Se ha hecho futbolísticamente en España. Si el Valencia lo ha contratado al verlo en el Espanyol es por algo. Él quiere jugar por el Perú, seguro Ricardo en algún momento de las Eliminatorias lo va a llamar, para conocerlo mejor.

—¿Puede ser el golpe del viernes?

No sería descabellado. Pero Ricardo es Ricardo, así como Boca es Boca (se ríe).

Alessandro Burlamaqui tiene 19 años y ya fue convocado a la selección peruana Sub 17.

