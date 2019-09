Juan Carlos Oblitas: “Si hay lista de consenso, no descarto postular”

Una lesión en el tendón de Aquiles lo ha alejado de las canchas dirigenciales por casi un mes. "Por esas cosas he decidido no ser nunca más técnico, quise ayudar a mi nieto y mira lo que me pasó", nos dice Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. De todos modos, el 'Ciego' ha vuelto a su oficina la semana pasada mientras aún termina de recuperarse. Ya pasó la Copa América, aún no comienzan las Eliminatorias, pero él sabe que hay muchas cosas en juego aún. Muchos partidos que todavía faltan ganar.

-¿Cuál es el verdadero valor que podemos darle a estos amistosos FIFA que restan en el año?



Son partidos netamente de preparación. La FIFA nos programa fechas según un calendario que todos los técnicos revisan para planificar su trabajo. Ahora quedan las fechas dobles de setiembre, octubre, noviembre y después de eso los seleccionados no vuelven a juntarse hasta marzo, que probablemente sea la fecha de inicio de las Eliminatorias. Entonces, los entrenadores buscan aprovechar al máximo estas fechas para juntar a sus jugadores y estar con ellos la mayor cantidad de tiempo posible.



-Ricardo Gareca nos comentó que en el último periodo de pruebas, es decir ahora, lo importante era ensayar con el once titular de las Eliminatorias ¿Perjudica mucho lo que ocurrió con Paolo Guerrero?



El mismo Ricardo te lo ha dicho y normalmente ese es el trabajo que hacen los muchachos en estas fechas FIFA. El caso de Paolo es volver sobre lo mismo, Pedro. Es complicado para nuestro técnico. Nosotros tampoco somos una selección que pueda darse el lujo de probar muchos jugadores e ir viendo qué posibilidades hay. Todos sabemos que las Eliminatorias vamos a jugarlas con la base de futbolistas que ya conocemos. Es poco probable que aparezcan más nombres en este corto plazo. Por eso la mortificación que hubo en el momento, pero ahora solo queda pensar en jugar estos partidos sin Paolo. Lo mejor en este momento es no hacer futurología y dejar que Ricardo tome sus decisiones cuando lo vea inconveniente. Desde nuestro lado solo nos toca apoyar a nuestro técnico.



-¿Le pasó algo parecido en sus tiempos de técnico?



A mí me pasó con Chemo del Solar, él me pidió que no lo convoque. Y simplemente no lo volví a llamar. Según la ley del deporte no se puede renunciar a una selección. Allí sí te puedan castigar de por vida. Por eso se prefiere no convocar al jugador y no hacerle daño.



Juan Carlos Oblitas en sus tiempos de entrenador. (Foto: Agencias)

-¿Lo de Paolo queda claro que solo es un tema temporal?



Claro, es entendible desde ese punto de vista. El tema es cómo quedamos con los otros jugadores y con los otros clubes que ahora quieran pedir lo mismo.



-¿Se le ha generado un problema a Ricardo Gareca con esto?



Siempre se generan problemas con estas situaciones. Pero Ricardo ya le echó tierrita y se ha puesto a trabajar con los jugadores que tiene. El otro tema es que se ha mediático todo esto porque es Paolo Guerrero, por todo lo que significa él para el fútbol peruano.



-Entonces, quién decidirá finalmente lo que pase con Guerrero y la selección es solo Ricardo Gareca...



Totalmente, hay que dejar que Ricardo tome la decisión correcta en el sentido de velar por lo que es mejor para la selección peruana.



-¿Estaba muy molesto el profesor Gareca en su última conferencia? Así lo notamos quienes algo lo conocemos.



Te voy ser honesto, yo por el problema médico que tengo no estuve en la Videna en ese momento. A veces miro las conferencias en el mismo auditorio o las veo por televisión, pero cuando Ricardo me llamó antes de la conferencia era evidente que existía una mortificación. Pero es normal, no creo que te equivoques.



Juan Carlos Oblitas conversando con Ricardo Gareca. (Foto: Agencias)

-¿La segunda llamada de Paolo Guerrero a Gareca fue inesperada?



Conmigo Paolo habló hace unas dos semanas. Con Ricardo y Néstor Bonillo sí ha tenido más comunicación. Lo que a mí más me extraña de todo esto es que se esté hablando poco de lo mal que planifica la Confederación Brasileña de Fútbol sus torneos. Ellos no se fijan en las fechas FIFA cuando dos años antes ya se conocen los calendarios. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar con esto? Lo mismo ha pasado con Carlos Queiroz en Colombia. A la CBF no le interesa las fechas FIFA porque el 99% de su selección juega en el extranjero. Ese es el tema y en el medio ahora está Paolo y la selección peruana.



-El profesor Queiroz pidió que no se repita más el pedido de un club por un jugador. ¿En Perú podemos decir que ahora existe la misma advertencia?



A nivel federativo ya se ha dicho lo mismo. Este caso viene por un pedido expreso de Paolo. Al Inter se le dijo lo mismo que Queiroz le dijo a Cruzeiro, sin embargo en nuestro caso se aceptó el pedido de un jugador.



-¿Entonces el caso de Paolo será el último de estas características en este proceso?



En estos cuatro años no nos había pasado algo similar. Solo hubo dos casos con Andy Polo y Raúl Ruidíaz por problemas familiares que entendimos muy bien y que eran privados. Un par de días antes de la convocatoria de Gareca llamaron desde el León de México, hablé con su director deportivo y me pidió que por favor no convoquemos a Pedro Aquino, para que él trabaje físicamente con su club, porque necesitaba ponerse en forma. Y le dije exactamente lo mismo que en otros casos, que nosotros no hacemos concesiones porque es un tema exclusivamente deportivo y del técnico. Y lo entendió perfectamente. No creo que con todo este tema que se ha armado, otro jugador haga el pedido que hizo Paolo.



-¿Cuál es la verdad del caso Daniel Ahmed y la Unidad Técnica de Menores? ¿Hay un problema interno como se ha comentado?



El problema este año en menores es que a raíz de un problema presupuestal han habido algunos recortes en los proyectos que estábamos haciendo. Pero Daniel Ahmed tiene contrato hasta fin de año y como ha sucedido con todos los trabajadores de la federación, sus contratos terminan y luego nos sentamos para evaluar si hay que hacer correcciones. O también definimos si alguien tiene que continuar o no. También pasa que un profesional quiera rescindir un contrato, pero nada de eso ha pasado con Ahmed. Con él recién nos sentaremos a conversar en diciembre.



Juan Carlos Oblitas confirmó que se reunirá con Daniel Ahmed para decidir si continúa al frente de la Unidad Técnica de Menores. (Foto: Agencias)

-¿El trabajo en menores no está paralizado en la FPF?



Hay muchos problemas para realizar el trabajo de la mejor manera, y me refiero a toda la Unidad Técnica de Menores, no personalicemos el tema en Daniel Ahmed.



-¿No está paralizado?



En algunos torneos sí y en otros no.



-¿Por qué se renovó el contrato de Nolberto Solano y no el del preparador de arqueros Alfredo Honores?



Es muy simple, el cuerpo técnico es el que solicita sus colaboradores y ellos definen cuándo se debe renovar o no el contrato a alguien. En el caso de Alfredo, Ricardo pensó que su ciclo ya había terminado con la selección y que no se le renueve. Y con Nolberto Solano también Ricardo pidió que continúe hasta el final de las Eliminatorias.



-¿Solano seguirá estando encargado de la Sub 23?



Es muy probable que él sea el técnico. Aquí muchas veces somos injustos y no analizamos que este torneo de los Panamericanos tuvo muy poca preparación y no fue la más adecuada para presentar a un equipo de la mejor manera. Si vamos a ir al Preolímpico de enero 2020, ya nos sentaremos con Agustín Lozano para hablar de esto luego de los partidos amistosos. Yo no puedo viajar a Estados Unidos por la rotura del tendón. Tenemos que hablar para definir si vamos a poder lograr con la Sub 23 un trabajo, por lo menos, cercano a lo que trabaja la selección absoluta.



-¿Descarta que Roberto Palacios sea un candidato para dirigir a la Sub 23?



No sé de dónde se dio esa invención. Yo nunca lo he conversado con nadie, en lo absoluto. Lo que pasa es que últimamente están saliendo algunas cositas en los medios, unos rumores medio extraños. De repente por algo está en los medios ese rumor. Te respondo con algo que es muy simple, una Federación que está con problemas económicos ¿debe hacer un gasto extra en un torneo de esta naturaleza? Sería una locura.



-¿Y no es también una locura postular a ser sede del Mundial Sub 20 en el 2021?



Ese es un tema político que a mí me ha agarrado de sorpresa, que no tiene nada que ver con la parte deportiva. Cuando se dan este tipo de cosas se forman comisiones para encargarse de eso. Después de todo lo que hemos pasado suena complicado este tema de pedir una sede. Es bien difícil que se dé. Pero mejor trata ese tema con el secretario general.



Juan Carlos Oblitas saludando al hijo de Nolberto Solano en la Videna. (Foto: Agencias)

-Si no hay plata para trabajar en menores ¿por qué aventurarse a organizar un Mundial?



De este pedido yo sé exactamente lo que sabes tú, me parece extraño y no sé cuáles son las razones para pedir sede de un torneo de esta naturaleza. Pero las personas que se encargan de esto deben darte una respuesta. Yo, desde mi punta de vista, como hombre de fútbol y director deportivo he visto con sorpresa todo eso.



-¿En estos años como director deportivo no le han dado ganas de volver a dirigir?



No, ese es un tema totalmente cerrado. Ya no dirijo más, por dirigir a mi nieto un poco me rompí el tendón. Cuando yo dejé de dirigir en Sporting Cristal hace casi diez años, tomé esa decisión y listo. Para dirigir necesitas adrenalina y tener ese fuego que te lleve a hacer muchas cosas, incluso a sentarte en la silla eléctrica como lo hacen los técnicos. Para eso a veces hay que tener como un instinto de autodestrucción. Yo ya pasé por esa etapa, ya la disfruté mucho y ya la sufrí también. Eso ya se acabó.



-¿Más allá de su cargo actual cómo se ve en el corto plazo dentro del mundo del fútbol?



Yo avizoro que donde mejor puedo rendir en este momento, como se están dando las cosas en el fútbol peruano, es como director deportivo. Porque allí tengo una autonomía para trabajar, siempre con respeto hacia los dirigentes de la Federación, no tengo problemas en ese sentido. Sobre si deseo postular a la presidencia de la FPF, siempre voy a responder que primero quiero ver cómo quedan los nuevos Estatutos, para saber si me puedo presentar o no. He visto algunos puntos de ese documento que no me permitirían ser parte de una elección, lo cual me pareció muy extraño. Pero no solo me refiero a mí como persona. Me refiero a colegas míos y a gente que está vinculada con el fútbol desde hace mucho tiempo. Ojo que lo que también quiero comentar es algo que generó mis primeras discrepancias con Edwin Oviedo. A él le dije que en una próxima elección lo que debería darse es solo una lista de consenso, una lista que represente a todo el fútbol peruano y que entre gente que desee hacer cambios. El fútbol peruano no se puede seguir manejando como ahora. Se necesitan cambios o sino todo lo que hemos ganado con la selección se va a perder con los años.



-¿Parte de esos cambios tiene que ver con que ya no se maneje el fútbol peruano con una mayoría de votos de las ligas departamentales?



Las ligas departamentales por equis razones, desde hace muchos años, al tener esa posibilidad de elegir por los Estatutos, han tenido la opción de elegir a sus candidatos en las votaciones de la Federación. Las ligas son parte de la Asamblea de Bases, pero hay que hacerles entender que ellos tienen un sitio en los Estatutos. Aunque también deben entender todos que quienes realmente nutren a nuestro fútbol son los clubes profesionales. Y en todos lados, quienes tienen esa mayoría son los clubes profesionales. Y la Asamblea de Bases es un todo y allí se escuchan las opiniones de todos. Lo que no puede haber es un grupo que tenga esa hegemonía del poder, sino no es democracia. A Edwin, por todo esto, le dije que lo ideal es que existe una lista de consenso con una persona que lidere para proyectar el fútbol en unos años. Por eso me extrañó cuando se discutían los nuevos Estatutos el poco énfasis y la poca difusión de los medios de información. Tú has sido el único periodista que ha entrevistado a un representante de la Federación (el secretario general Óscar Chiri) con la intención de poner este tema en agenda. Los medios deben darse cuenta de la importancia que tiene la creación de estos Estatutos. No es cuestión de las próximas elecciones, es cuestión de los próximos veinte o treinta años.



Juan Carlos Oblitas durante una conferencia de prensa. (Foto: Agencias)

-Entonces sí entiende y acepta la posición de un sector de los clubes profesionales que no quiso aprobar estos nuevos Estatutos.



Lo que pasa es que yo más me enteré de los Estatutos en tu entrevista que en otro momento. Por eso ahora me estoy dedicando a informarme más, con algunos abogados que me hablan que estos Estatutos tienen muchas interpretaciones. Por un lado respetan la Ley del Deporte y por otro la Ley de Fortalecimiento, por un lado una cosa y por un lado a otro. Por eso la FIFA cuando llegó al Perú hace unos días se sorprendió bastante. Empecemos por la transparencia para avanzar con esto.



-¿Con lista de consenso se animaría a postular a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol?



No, si hay una lista de consenso, no descarto postular.



-¿Ha cambiado de posición o ya lo había meditado antes?



Hay mucha gente que me ha pedido liderar una lista, incluso eso se lo dije a Edwin Oviedo. El gran problema que él tenía era que había un teléfono malogrado en la Videna, gente que le metía tonterías en la cabeza. Yo le decía que si él se presentaba, yo no iba a presentarme con otra lista, siempre y cuando él forme una lista de consenso. No tengo ningún reparo en decirlo ahora, no es ninguna infidencia tampoco. Pero con todas las vueltas que han habido en estos tiempos, uno prefiere mirar a la distancia estas cosas. Me pregunto ¿valdrá la pena meterse? Por eso te digo que siento que hoy puedo rendir más como director deportivo si esto sigue así.



-¿Ser presidente de una federación de fútbol no es también sentarse en una silla eléctrica como los técnicos?



No, el técnico de fútbol pierde dos partidos y se va, y lo ahorcan. Lo otro es una cosa más de gestión, donde debes rodearte bien, con gente idónea y mejor que uno.



-¿Qué opinión tiene de la carta que enviaron cinco clubes sobre el tema de los Estatutos? Están Cristal y Alianza Lima.



Me parece muy correcto, lo que me extraña es que solo sean cinco o seis clubes, no se están dando cuenta algunos otros clubes la importancia que tiene esto. Solo ven el corto plazo y no el camino que debemos recorrer. Saludo esa carta, no están haciendo nada del otro mundo, están haciendo las cosas correctamente para intercambiar ideas.



-¿Le hace ruido que la U haya aparecido inicialmente en la carta y después hayan pedido que los borren del comunicado?



Lo que pasa es que la U está en transición y no sabes quién está mandando en estos momentos.