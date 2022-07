Unió pulgar e índice, se lo llevó a la boca e hizo el gesto de cierre. No habla Oblitas, por ahora.

Sobran preguntas para el futbolista peruano más influyente de la historia, junto a Teófilo Cubillas. ¿Va a quedarse en el cargo? ¿Será el encargado de elegir al nuevo entrenador? ¿Le ha fastidiado la salida de Gareca? Y, acaso la más importante, ¿es Juan Reynoso el principal candidato para asumir? Y hasta que él decida exponer públicamente su posición, están los archivos.

La relación Oblitas-Reynoso no es de ahora. Si pudiéramos resumirla en una línea de tiempo, el primer hito tendría que empezara finales de 1986, cuando el Ciego dirigió a la selección juvenil peruana que participó en los Juegos ODESUR, donde Perú terminó tercero en el medallero. El gran resultado de aquella campaña, disputada en Chile, es el triunfo 2-1 sobre Argentina, que tenía, entre otros, a Claudio Caniggia, Pedro Troglio, Alfredo Graciani y Hugo Maradona, el hermano de Diego. El grupo peruano de jóvenes de 16 años lo integraba la explosiva mezcla entre los jóvenes formados en la U -Chemo del Solar, Roberto Martínez, Juan Carlos Bazalar- y Los Potrillos de Alianza Lima, que tenían dos futbolistas titulares con lluvia o nieve: Luis Escobar y Pacho Bustamante. En ese grupo se conocieron. Diego Rebagliati, que formaba parte de esa generación, lo definió en una frase hace dos días en Al Ángulo: “Tienen una muy buena relación de toda la vida”.

El paso siguiente fue la selección adulta: cuando Oblitas asumió el buzo absoluto, post catástrofe de Popovic rumbo a Estados Unidos 94, fue el Ciego quien lo nombró capitán del equipo, un liderazgo respaldado por Chorris y Solanos, que se mantuvo hasta 1999, cuando Oblitas dejó el cargo post Copa América. Fuentes cercanas a ambos, a quienes DT consultó para este artículo, confirman que la relación se ha mantenido a través del tiempo, “que son muy amigos”, y que “Juan escucha mucho al Ciego”. Sin embargo, el ex técnico campeón con Cruz Azul en México, tiene también un proyecto de carrera que incluye dirigir en el extranjero, seguir consolidando su prestigio y todavía no ha tenido ningún contacto oficial con la FPF.

EL 2-1 DE PERÚ EN LOS ODESUR

Una tarde, en su casa de La Molina, y cuando la Eliminatoria rumbo a Qatar todavía no empezaba, Juan Carlos Oblitas aceptó una entrevista con Somos, en la que se permitió quirúrgico futurismo. El diálogo, reconstruido ahora que se define su continuidad como Director de Selección, fue más o menos así.

—Juan Carlos. ¿El ciclo de Ricardo Gareca con la selección termina en Qatar?

—Eso es impredecible.

—Se lo pregunto por Juan Reynoso, en cuyos planes está dirigir a Perú.

-Él conversa con Ricardo, es verdad. Ellos tienen muy buena relación. Yo también. Juan ya hizo el camino, así como otros: Chemo, Franco, Roberto Mosquera. Sin duda. El tema es que en esto no se sabe. Hacer futurología, de repente viene un presidente de FPF al que no le gusta fulano de tal. Y ya. Si no lo puedo convencer, disuadir con argumentos o ideas, listo.

—¿Juan Reynoso es el gran candidato a futuro para la selección?

—Yo pienso que sí. Pero me da mucho temor hablar de esto. Al día siguiente salen los detractores de Juan por habernos adelantado.