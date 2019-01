Juan Carlos Oblitas: “Paolo Guerrero sigue en el radar de Ricardo Gareca”

En medio de una mañana soleada, hay movimiento cerca de la oficina de Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, en la Videna. Las reuniones no se detienen, desde todas las instancias le hacen consultas, hay mucho por planificar y decidir. Con su contrato renovado, Oblitas inicia el 2019 con un liderazgo fortalecido y con la convicción de volver a un punto de partida.

Han pasado cuatro años de su llegada a la FPF, pero el directivo prefiere apretar ‘reset’ y hacerse la idea de que todo está iniciándose desde cero. Solo así, dice, será posible sanar de una prolongada resaca mundialista.

— ¿En qué momento decidió renovar con la FPF?

El grupo con el cual había estado trabajando en estos últimos años, en el área deportiva, ya había renovado contrato. Si yo no continuaba, se truncaba un poco ese tema. A mí me costó mucho esa coyuntura que vivimos con temas extradeportivos, me costó mucho soportarlo. Al final me quedo porque quiero que los proyectos iniciados, los terminemos nosotros, la misma gente.

Juan Carlos Oblitas ha cumplido cuatro años en el cargo de director deportivo de la Federación. (Foto: AFP).

— ¿El profesor Gareca le pidió que se quedara?

Sí. Antes de irse a Argentina, Ricardo [Gareca] me pidió que continúe. También lo hizo todo su comando técnico. Me dijo “nosotros empezamos juntos esto y tenemos que terminarlo juntos”.

— ¿Hay diálogo abierto con Agustín Lozano (presidente en funciones de la FPF)?

Sí existe diálogo, hay un contacto directo. De momento hemos conversado de la situación complicada que vive la federación, los problemas económicos existen, pero deben tener pronta solución para que los proyectos se encaminen. Su paso es una transición, porque a finales de año hay elecciones.

— ¿Por qué se habla de que existe un déficit de cinco millones de dólares?

Lo único que puedo decir sobre eso es que los premios que aparecen para el cuerpo técnico y jugadores no tiene nada que ver con el Mundial. Debe ser un premio por las Eliminatorias y la clasificación. En el Mundial no se cobró un solo premio porque se perdieron dos partidos y en el último ya estábamos fuera de competencia.





— ¿Intranquiliza que se repita casi todos los días que no hay plata en la Videna?

Es un clima de preocupación porque el mismo Agustín lo dice. Es más, se acaba de ir a Zúrich para decir en FIFA que no existen los medios para hacer el Mundial Sub 17. Esos problemas hay que resolverlos.

— ¿Gareca estará en el Sudamericano Sub 20?

Ricardo probablemente viaje de frente de Argentina hasta Chile para ver la fase de grupos del Sudamericano.

— ¿Molesta que estén apareciendo videos y fotos de algunos jugadores que no se están cuidando en sus vacaciones? ¿Lo de Cueva jugando una ‘pichanga’ en Trujillo será aclarado?

Los jugadores son dueños de sus vacaciones, pero deben tener un cuidado especial. No he conversado aún con Ricardo, pero siento que hay una tendencia de ir mucho sobre Christian Cueva. Es el más buscado. Pero vamos a esperar y seguro vamos a conversar de todo eso.

— ¿Ratifica que Perú está para ganar la Copa América?

Sí. Tenemos equipo para competir y ganar la Copa América. Pero gran equipo tienen Brasil, Argentina, etc. No está mal pensar en ganar la Copa. Hay que ser optimistas pero con realismo. Nos hemos puesto una valla más alta, para eso necesitamos jugadores que estén en actividad.

— ¿Alcanzará el tiempo para tener a Paolo Guerrero en buenas condiciones para la Copa América?

Él vuelve en abril y nosotros antes de la Copa América tenemos unos dos amistosos y esos partidos podrían ayudar a que llegue en óptimas condiciones. Todavía no tenemos un jugador que se acerque a las características de Paolo. Por eso, a pesar de su castigo, sigue en el radar de Ricardo.

— ¿Y Gabriel Costa está en el radar?

No he conversado con Ricardo de eso, pero a título personal puedo decir que él ha tenido dos años muy buenos. Es un jugador con características idóneas para la selección. Hay que esperar y seguirlo ahora que se puede ir a Colo Colo.

— ¿Preocupa cómo le está yendo a los jugadores peruanos en el mercado de pases?

Lo único que yo quiero es que jueguen. Me llamó la atención que Marcos López vaya tan joven a la MLS, aunque así está el mundo comercial en el que vivimos. Su proyección es enorme, con esa edad me hubiera encantado que juegue la Copa Libertadores.

— ¿Cómo evalúa que Pedro Gallese pueda volver al fútbol peruano?

Lo de Pedro es complicado porque Veracruz solo lo va a prestar si renueva contrato. Ojalá solucione rápido este tema y pueda jugar.