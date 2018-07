Juan Carlos Oblitas no ha renunciado pero evalúa irse en diciembre

Hoy se clausuraron las puertas de ingreso en la zona futbolística de la Videna, pero ayer las oficinas se quedaron abiertas hasta altas horas de la noche. En una reunión entre el Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol y otros directivos de la FPF se volvió a sugerir que Edwin Oviedo salga ante la prensa para ponerle fin a las especulaciones sobre sus vínculos con el empresario Antonio Camayo (Iza Motors) y el juez César Hinostroza. Se avanzó muy poco en ese tema y las consecuencias en el corto plazo tendrían que ver con la continuidad de algunas cabezas en Videna.



Ha circulado la información de una posible renuncia de Juan Carlos Oblitas, sin embargo estamos en condiciones de informar que esta renuncia no se ha dado. Pero es importante saber que el contrato del 'Ciego' como director deportivo vence en diciembre de este año. Y, si la situación no se tranquiliza en Videna, Oblitas ha decidido no continuar. Si no hay deslinde con Camayo e Hinostroza, el director deportivo dejará su cargo a finales de este año.



-Asignaturas pendientes-



Incómodo por esta situación y por la falta de respuesta oficial de Oviedo, lo único que mantiene a Oblitas concentrado es encaminar la renovación de Ricardo Gareca (habría reunión en Lima la próxima semana con el abogado del técnico argentino) y dar todo el soporte para que continúe el Plan de Menores con Daniel Ahmed al mando.



Sobre estas gestiones, vamos a precisar que esta noche llega a Lima el preparador físico Néstor Bonillo, quien será el primero en juntarse con Oblitas. Hablarán de todo, de la renovación, de lo que ofrece la FPF y de la situación judicial de Oviedo.



Tiene trabajo pendiente el 'Ciego'. Su idea es continuar por estos últimos meses salvo que la situación en Videna tome un giro radical. Por ahora las salidas propuestas serían dos: comunicación oficial de aclaración y deslinde de Edwin Oviedo o que el presidente de la FPF decida tomar una licencia mientras resuelve sus asuntos judiciales-empresariales. En caso pueda darse esta última opción, quien asumiría es el vicepresidente Franklin Chuquizuta.