En mayo, Alianza Lima sufrió una terrible goleada en Argentina ante River Plate por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los ‘Blanquiazules’ cayeron 8-1 ante los ‘Millonarios’ y el resultado escandaloso dio la vuelta al mundo.

Sin duda, esto golpeó mucho a los ‘Blanquiazules’, sin embargo, en conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas, reveló lo que le dijo Ricardo Gareca tras la goleada sufrida por el equipo peruano en tierras argentinas.

“Cuando Alianza tuvo el traspié ante River, Ricardo me decía “Necesitamos dar un mensaje a Alianza que no están solos, que la selección no es una isla”. Necesitamos que esa diferencia no sea tanta. Esa es la preocupación”, expresó Oblitas.

Oblitas sobre la renovación de Gareca

La selección peruana no pudo superar el repechaje ante Australia y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Debido a la derrota, la continuidad de Ricardo Gareca se puso en duda, aunque Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘Blanquirroja’, aseguró que hay un panorama favorable para que el entrenador se quede.

“Ricardo Gareca es la persona indicada para seguir en los próximos cuatro o cinco años. Salí con optimismo de la reunión que tuvimos. Es normal que se tome unos días”, reveló.

“No podría dar una respuesta concreta sobre si Ricardo Gareca está con las fuerzas de seguir al mando de la selección peruana”, agregó.