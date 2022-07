Juan Carlos Oblitas seguirá trabajando con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras la salida de Ricardo Gareca. Luego de dos Eliminatorias como director deportivo, ahora será director general de fútbol, confirmó el organismo este martes a través de un comunicado.

“Como parte del plan de reformas y fortalecimiento institucional que realiza la FPF, tiene a bien anunciar la creación del nuevo cargo de Director General de Fútbol, el cual tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo y crecimiento deportivo de todas las selecciones nacionales (masculinas, femeninas, futsal y fútbol playa), así como la Liga de Fútbol Profesional”, anunció el máximo ente del balompié nacional.

“La FPF nombra como nuevo director general de fútbol a Juan Carlos Oblitas, quien a partir de la fecha iniciará sus nuevas funciones en coordinación con las autoridades de la institución con el único objetivo de trabajar unidos a favor del fortalecimiento del fútbol nacional”, agregó la FPF.

Hace solo cuatro días, Oblitas había anunciado públicamente que no continuará como director deportivo de la FPF. “Lamento no haber encontrado reciprocidad, me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, declaró en conferencia de prensa.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de Director Deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución. Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años”, indicó.