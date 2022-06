El partido por el repechaje mundialista de Perú vs. Australia se jugó en Doha y hubo una larga lista de invitados que fueron parte de la delegación peruana , motivo por el cual se generó una polémica. Ante esto, Juan Carlos señaló que la responsabilidad fue de la Federación Peruana de Fútbol.

“El tema de los invitados, eso lo maneja la Federación. Esto se ha dado en algunas otras veces y no tiene nada que ver con el asunto. Ya en algún momento, la FPF explicará quienes son los que han viajado. Yo fui directamente a Doha. No quiero explayarme más en el tema porque no nos hace bien”, sostuvo el ‘Ciego’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas dio a conocer lo visiblemente afectado que se encuentra Ricardo Gareca por la eliminación de la Selección Peruana. Por ello, hizo un llamado a la hinchada nacional para mostrar respaldo a un grupo que lo dio todo por el país.

“No volvamos a la cultura de la derrota y la negatividad. Cuando hablo de que el equipo no ganó, porque no hicimos un buen partido, eso es a título personal. yo me he sentado en lugar de Ricardo (está mal anímicamente) y les explico que me entiendan”, agregó.

La renovación de Gareca

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘Blanquirroja’, aseguró que hay un panorama favorable para que Ricardo Gareca siga en el banquillo de la Selección Peruana.

“Ricardo Gareca es la persona indicada para seguir en los próximos cuatro o cinco años. Salí con optimismo de la reunión que tuvimos. Es normal que se tome unos días”, reveló.

“No podría dar una respuesta concreta sobre si Ricardo Gareca está con las fuerzas de seguir al mando de la selección peruana”, agregó.