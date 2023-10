Jugadas las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, en las que la selección peruana sólo ha podido sumar un punto de 12 posibles, y en una coyuntura de crítica constante hacia el director técnico bicolor, Juan Reynoso, el director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, ofreció el miércoles una conferencia de prensa en la Videna para expresar sus sensaciones sobre el actual momento del combinado patrio.

Repasa a continuación las mejores frases que dejó Juan Carlos Oblitas en su comparecencia antes los medios de comunicación:

Sobre Juan Reynoso

“(Tenemos que) dejar de lado personalismos y ponernos atrás de la selección, esté quien esté. Creo que nosotros tenemos que mantener la calma en estos momentos y no cometer excesos en lo que es el verbo (...) Pensemos en la selección y mi presencia es para eso”.

“El técnico de la selección es Juan Reynoso, y tenemos que ser todos los que trabajamos alrededor de él proactivos, sobre todo para esta fecha de noviembre, así de simple”.

Sobre las derrotas de la selección

“Esa empatía que se había logrado de la selección para con la gente no la podemos perder, de ninguna manera. El fútbol en los últimos años ha sido una de las pocas instituciones que ha hecho que el pueblo peruano se junte y eso no quiero que se pierda. Todo eso lo he tocado con Juan. En la parte técnica es solamente Juan el que tiene que decidir”.

Juan Carlos Oblitas realizó conferencia de prensa en la Videna (Foto: Jorge Cerdán/El Comercio)

Sobre convocatoria de Oliver Sonne

“Es una razón eminentemente técnica, (no se le ha convocado) porque tiene DNI peruano o porque es nacionalizado, o porque es rubio o moreno. En ningún momento escuché decir a Juan (Reynoso) que Sonne llegaba para estar en lista y jugar”.

“No es fácil para un chico venir a un mundo totalmente diferente. No saben lo que hemos pasado para poder tener el DNI del chico. Hemos tenido que hablar con gente del Gobierno, hemos hablado con Juan para que se apresuren los trámites para conocer a este muchacho”.

Sobre declaraciones de Ricardo Gareca

“Lo que declaró Ricardo (Gareca) en esa conferencia privada es algo que siempre él ha dicho. A mi no me causó sorpresa. Lo que sí creo es que fueron dichas en un momento inoportuno, que parecieron desafortunadas por la cercanía que habíamos tenido del partido contra Argentina y por las declaraciones de Juan. Espero, conozco a Ricardo, que no haya sido su intención. Eso lo conversé con Juan (Reynoso) y eso es todo lo que creo que ha sucedido”.

Sobre una supuesta discusión entre Paolo Guerrero y Juan Reynoso

“Lo de Paolo escuché sus declaraciones. Con Juan no recuerdo ni tengo una noticia sobre alguna discusión con Guerrero. Esas situaciones eran las que no iban sucediendo, se marchaban con cariño de ustedes (prensa) y de la gente. La reacción de Paolo creo que fue un exabrupto en ese momento, no he podido conversar con él. Seguro cuando vuelva podré charlar con él. Acá se logró un respeto entre la prensa y los jugadores, eso es lo que no quiero que se pierda. Debemos controlarnos un poco”.

Oblitas dejó en claro que el técnico de Perú es Juan Reynoso | Foto: El Comercio

Sobre lesión de Christian Cueva

“Christian Cueva sí tiene un problema en la rodilla que lo limita así quiera jugar. No está en las mejores condiciones físicas. Él, pensando mucho en la Selección, quizá no ha hecho lo correcto con el tema de la lesión. Su no convocatoria es decisión técnica”.

Sobre una reunión con Lozano y Reynoso

“Con Agustín Lozano (presidente de la FPF) hemos quedado que luego de los partidos de noviembre (ante Bolivia y Venezuela), sea cual fuese el resultado, nos vamos a sentar con Juan Reynoso para hacer un informe de todo lo que ha pasado hasta ese momento”.

