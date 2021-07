A los 20 minutos del primer Juan Guillermo Cuadrado golpeó con la mano a Marcos López en una jugada que no implicaba el balón de por medio. A pesar de ello, no lo consideraron como falta en el duelo por el tercer puesto de Perú vs. Colombia por la Copa América 2021.

Situación complicada en el estadio Nacional Mané Garrincha. El jugador de la Juventus

Más información en breve.