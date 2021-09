Conforme a los criterios de Saber más

Cuando enfrentas a rivales como Brasil, equipos que tienen jugadores top, de la talla de Neymar, y de élite mundial, compacto en todas sus líneas, el éxito recae, mayormente, en sostener el peso ofensivo en la medular, en ser un verdadero cerrojo que resista las arremetidas. Prueba de fuego que sostendrá la volante de primera línea de la selección peruana con Yoshimar Yotún y Renato Tapia, auxiliados por los centrales Alexander Callens y Ánderson Santamaría, una tarea ardua, pero efectiva para equilibrar el juego desde lo futbolístico, físico y mental, nos menciona Juan José Jayo Legario, ex volante de la selección peruana de fútbol entre los años 1994 al 2008.

“Yotún y Tapia deberán dividirse el campo, estar más cerca, y no hacer tanto el recorrido de los laterales. Será importante el triángulo de marca entre Santamaría, Callens y Tapia, así como el de Yotún, Tapia y Cueva, quien puede dar una mano y formar un rombo de solidez defensiva para no dar espacios a Brasil”, advierte.

El ex volante tapón del Celta de Vigo, actual equipo donde destaca Renato Tapia, fue un ‘pulpo’ de marca cuando enfrentó a los ‘Galácticos’ del Real Madrid o a los Rivaldo y Kluivert del Barcelona, en el 2000. “Cada fecha era un reto distinto, pero era lindo”, recuerda. También repasa aquel 1-1 contra el ‘Scratch’ de Romario, que empataron con cabezazo de Juan Pajuelo en el Morumbí, hace veinte años.

La Selección Peruana tendrá un duro reto. Se enfrentará a uno de los equipos más fuertes del mundo, Brasil. Sin embargo, Ricardo Gareca es uno de los pocos entrenadores que le ha podido ganar en dos oportunidades al Scratch.

–Juan, siempre ligado al fútbol o en algún proyecto deportivo...

Sí, en constantes actualizaciones, y con un proyecto de una ONG a través del fútbol, llamado ‘Fútbol ConZentido’, que es una asociación sin fines de lucro. Tratamos de llegar a zonas difíciles donde se practica el fútbol, también capacitamos a profesores para que den el aporte necesario a los chicos de las zonas. No es una academia, sino damos un servicio integral, así como un soporte psicológico a los niños.

–Más a los menores que están presos en el mundo remoto por el coronavirus...

Ha sido un año bastante duro para la niñez, para el adolescente, en general. No tienen espacio necesario para practicar el fútbol o para salir al parque, o correr; ha sido muy duro para ellos. Hoy se reabren algunos espacios deportivos, pero la parte mental ha sido muy golpeada. Vamos a tener un déficit, ya que los chicos han perdido un año, no han tenido un desarrollo futbolístico. Pasará factura, pero esperemos con la Sub18 que recuperen el gusto, así como esas ganas de seguir jugando al fútbol.

–Cada Brasil-Perú trae recuerdos del 1-1 ante el equipo de Romario en el Morumbí con empate de Juan Pajuelo, año 2001. ¿Qué recuerdos?

A nosotros nos tocó jugar con una selección bastante dura, que todavía tenía a Romario. Tratamos dentro de lo posible en jugar de igual a igual, pero nos dominaron. Creamos algunas posibilidades de peligro y dentro de eso, el empate llegó con gol de Juan Pajuelo tras el centro de Gustavo Tempone. El equipo, conducido por Julio César Uribe, tuvo un orden táctico para controlar los ataques. Además, tuvimos solvencia para hacer daño. Nos trajimos un punto importante dentro de esa Eliminatoria.

El delantero que se ha robado el corazón de los peruanos, luce un buen semblante a pesar de las duras faltas recibidas. Aquí recordarás sus sus mejores actuaciones con la bicolor.

–¿Tuviste una preparación distinta para enfrentar a Brasil?

Mentalmente, sí. Uno se enfrentaba a jugadores que en el uno contra uno son complicados, fuertes, que te pueden sacar una jugada individual, hacer daño y marcar un gol. Todas esas cosas habían que prepararlas.

–Ganar al ‘Scratch’ en su casa es complicado, pero la actual selección tendrá que respetar el orden defensivo y ser efectivos en ofensiva para anotar...

Brasil tiene jugadores que andan muy bien, será un partido duro, pero Perú nos acostumbró a buenos encuentros en la Copa América y Eliminatorias. Ojalá que nos toque sacar un buen resultado para seguir acercándose a ese objetivo que nos ha dado un respiro el triunfo ante Venezuela, pero todavía hay mucho tramo por recorrer, así que necesitamos sumar. Hay que ser efectivos de las situaciones que se generen, y después tener la solvencia para sostener el resultado. Estos rivales con calidad te pueden hacer gol en cualquier momento.

–¿Cómo frenar a Neymar y no caer en sus provocaciones al marcarlo?

Neymar lleva al error a los árbitros a través de su forma de jugar. Hay que referenciarlo, que no reciba el balón libre, igual tiene calidad para salir de alguna presión, pero en la medida que se sienta incómodo con su rendimiento se sentirá mermado. No hay que caer en su juego ni desconcentrarnos. También habrá que tener un equipo compacto para marcar, así como para referenciar en ofensiva. Será un partido duro, hay que armar las líneas rápido y no darle la posibilidad del uno contra uno.

–Ricardo Gareca hará una variante con la inclusión de Christofer Gonzales en lugar de ‘Orejas’ Flores, después será el mismo equipo que ganó a Venezuela en Lima...

La inclusión de Christofer Gonzales será seguro por venir en buen ritmo futbolístico con Cristal, y tiene ese recorrido que necesitará Ricardo Gareca. Todos sabemos de la calidad de ‘Orejas’ Flores, que seguramente irá ganando en lo futbolístico. No ha tenido continuidad en el campeonato de Estados Unidos que empezó tarde, mientras Christofer tiene ese ritmo de juego tras haber jugado Copa Libertadores. Yo creo que la selección nos seguirá sorprendiendo, nos dará esa felicidad cuando juegan, que se entregan al máximo, que no tienen miedo, y con todas sus armas han hecho daño a cualquier rival.

–Sin Paolo Guerrero en el once, la esperanza de gol recae en Gianluca Lapadula…

Lapadula ha empezado a entender el juego de sus compañeros. Se conocen un poco más, ya saben sus movimientos. Eso les ha dado los trabajos, la convivencia. Es un jugador que da un poco más, que lucha, que se entrega, y cuando no la tiene clara, también es asistidor . También extrañaremos mucho a Paolo Guerrero por todo los que nos ha dado, pero esperemos que recupere su ritmo futbolístico rápido porque nos hará mucha falta, ya que su entrada le da otro peso.

–¿Cuánto ha evolucionado André Carrillo desde que salió de Alianza?

Se ve más acentuado, maduro, y eso hace que su fútbol sea más vistoso. Tiene esa potencia del uno contra uno y pasa a rivales como si nada. Se le nota un rendimiento muy alto en la selección. Es uno de los mejores jugadores que tenemos. Es mérito también de Ricardo Gareca que el jugador se sienta confiado en el fútbol que tiene. Todo el plantel tiene esa confianza y lo ponen al servicio de la selección.

El defensor brasileño, Danilo, destacó el juego de la selección peruana, su próximo rival en las Eliminatorias Qatar 2022. Asimismo, reveló que ya tienen referenciado a Gianluca Lapadula. (Fuente: América TV)

–Hay tanta confianza que ahora llaman al juego pícaro ‘chocolate’...

Eso lo llaman en broma, pero el jugador sabe las responsabilidades que tienen dentro del campo. El fútbol nunca deja de ser un juego, pero con responsabilidad. El tema del ‘chocolate’ es más coloquial, nuestro fútbol ha sido de toques, pícaro. Recuerdo que Colombia contrató a muchos jugadores con ese toque como Cueto, Malásquez, Uribe. Velásquez, Mosquera, todos ellos dejaron escuela. Nuestra selección está volviendo a sus raíces con responsabilidad de cada jugador.

–¿Cuál es su evaluación sobre el rendimiento de Renato Tapia en el Celta?

Cuando me enteré de la llegada de Tapia me llamaron algunos periodistas de Vigo y les dije que iba a ayudar mucho al equipo, pues ya tenía partidos de Eliminatorias. Siguió creciendo, lo demostró en Holanda, donde tuvo buena participación, y ahora ha llegada una liga competitiva como la española. Esperemos que pueda dar una salto más grande.

–En los noventa, más emigraban volante generadores de fútbol o atacantes, hoy hay varios peruanos en tu posición triunfando en el exterior...

Antes era más complicado emigrar, ya que veían muy poco el fútbol peruano, no era muy vistoso. Tampoco teníamos buenas actuaciones a nivel internacional con la selección. Todo se abrió con la posibilidad de haber ido al Mundial, esto abrió los ojos a los equipos del exterior, empresarios, ven que hay chicos con corta edad que puedan crecer en el extranjero. Antes era complicado, pero uno se hizo espacio, me tocó hacer en el 99. ‘Chino’ Pereda ya estaba en Argentina, Pepe Soto y Juan Reynoso en México, pero éramos contados, nos hicimos espacio.

–¿Qué recuerdos de tus enfrentamientos con Celta de Vigo ante Barcelona y Real Madrid?

Me tocó enfrentar a ‘Los Galácticos’ del Real Madrid con Zidane, Figo, Ronaldo, Raúl, Beckham, Roberto Carlos. No pasaba todos los días. En Barcelona estaban Kluivert, Overmars, Guardiola, Rivaldo. En Valencia, el ‘Piojo’ López, por ejemplo. Ah, en Villareal, estaba Riquelme. Sin embargo, con Celta peleábamos los primeros cinco lugares. Teníamos buen equipo con Caballero, el ‘Toto’ Berizzo, el ‘Negro’ Cáceres, el ruso Mostovói, Cataña, teníamos un equipo competitivo. Jugamos una final de la Copa del Rey, hemos eliminado al Barcelona de la Copa del Rey y ellos eliminaron del pase a la Copa UEFA, nos enfrentamos cuatro veces en el año. Al Real Madrid le pudimos ganar en Balaidos, de local, después hicimos pelea en el Bernabeú.

–¿Cuál fue el rival más difícil de marcar en España?

En mi posición eran partidos parejos, pero siempre me enfrentaba a jugadores muy habilidosos. Tenía que marcar a grandes rivales como Rivaldo, en Barcelona, después en Madrid a a Zidane, me cruzaba con Beckham, iba al Villarreal, me cruzaba con Riquelme. Disfrutaba de lo que gustaba hacer, la pase bien, pues éramos un equipo que conseguíamos resultados favorables.

–En el torneo local, ¿Qué opinas del liderato de Alianza Lima con el regreso de Farfán?

Es importante lo que ha conseguido Bustos al haber encontrado un equipo base que no lo tenía en la Fase1. Ha encontrado un funcionamiento defensivo con línea de cinco y le hacen pocos goles. Tiene rendimiento buenos como Barcos, que sigue sorprendiendo, no necesita moverse mucho para mostrar su calidad. Lo de Jefferson será importante para Alianza, pues le dará el toque de calidad y el peso que necesita por momentos. Lo hecho por Aldair Rodríguez ha sido importante al soportar en ofensiva, lo de Concha, Ballón, Moyano, Míguez, guapeando, Portales, sorprendiendo, se ha formado un buen equipo, pero ahora viene lo más difícil que es mantenerse. Todos querrán ganar, vas primero, pero es ahí donde saldrán los jugadores de experiencia.

–Waldir Sáenz sí criticó cuando Alianza contrató a Hernán Barcos...

Hay que entender que la edad no pasa por alto, pero está la experiencia. Cuando Barcos llegó tenía casi un año sin jugar, había que esperar, y ahora ha rendido, incluso es el creativo que, por momentos, le falta a Alianza. Después, dentro del área, tiene calidad para definir, no hay que quitarle mérito. Viene rindiendo a la altura de lo que le pide el técnico, la institución y la hinchada.

MÁS EN DT