Juan José Oré tiene el lujo de haber liderado una selección peruana de menores que ilusionó a más de uno. Los famosos ‘Jotitas’, que al final no pudieron brillar con luz propia. No obstante, Oré, durante su estadía en la Videna como formador, pudo contribuir en el desarrollo de jugadores que hoy son figuras en la selección absoluta.

Hablamos de Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilmer Cartagena, Raziel García, Edison Flores, Martín Távara, entre otros más. Su aporte ha sido valioso y también alza su voz de protesta no solo por el congelamiento que atraviesa el fútbol de menores, sino también por la falta de apuesta de los clubes en esta categoría y recuerda que Daniel Ahmed es uno de los principales culpables.

El exdelantero de Universitario de Deportes no puede dejar de lado las Eliminatorias y se refirió al ‘9’ que deberá usar Ricardo Gareca frente a Uruguay, pues Gianluca Lapadula, un jugador que llena de elogios, no podrá estar por suspensión. El candidato de ‘JJ’ es Paolo Guerrero.

Juan José Oré tuvo en menores a la base de la actual selección peruana de mayores. (Foto: USI)

-El próximo mes vuelve las Eliminatorias. ¿Quién debería ser el ‘9’ ante la ausencia de Lapadula?

Es importante que se haya recuperado Paolo Guerrero, ojalá siga sumando minutos con Internacional, ya que una para, un alejamiento de los campos como la que tuvo, hace perder distancia. Si está bien, creo que será titular.

-También aparecen en la lista de opciones Santiago Ormeño, Raúl Ruidíaz y Alex Valera. ¿Qué opina de ellos?

Esperemos que Ormeño también sume minutos con su nuevo equipo, León de México. Él es otra opción. Sabemos y conocemos la capacidad goleadora de Ruidíaz y ojalá tenga oportunidad de hacerlo con la selección peruana, que es lo que le falta. Valera viene jugando en Universitario, es interesante. Es importante tener delanteros, pues antes no estaba Paolo Guerrero y no teníamos con quién reemplazarlo. Ahora sí tenemos alternativas.

-¿Qué le pareció el juego de Gianluca Lapadula?

Muy bien. Un chico maduro, con otra crianza y de valores. Solidario dentro y fuera del campo. Haciendo lo suyo, goles. Necesitábamos un ‘9’, un goleador ante la ausencia de Paolo. Lapadula también es un buen asistidor con sus compañeros. Es importante para el equipo, es una suma colectiva, y deja enseñanzas a los más jóvenes, a los seleccionados de categorías menores.

-¿Le sorprendió la aparición de nuevos rostros en la Copa América?

Para mí no son sorpresa, pues a muchos los he tenido desde chicos. Tapia, Cartagena y Aquino, aunque no estuvo ahora no estuvo en el torneo por lesión, igual que Flores y Polo, pero todos ellos son parte de la selección y son grandes futbolistas. Tapia y Aquino, categoría 95, tenían desde muy chicos mucha personalidad para jugar. Junto a Cartagena, de la categoría 94, ellos eran nuestra volante en menores. Me alegra que estén triunfando. Igual que Raziel García, categoría 94. Un chico atrevido, conchudo y con personalidad para jugar. Ojalá ahora coma carne, no comía, en ese tiempo. Yo le decía que tenía a que aprender a comer de todo (risas). Távara, otro joven que lo veo bien, igual que Gianfranco Chávez, nuestro capitán en la Sub 15. Luis Iberico, fue goleador con nosotros. Fernando Pacheco es otro de los chicos que será llamado, en su momento, igual que Olivares. Conversaba mucho con todos, les decía lo bueno y lo malo en el fútbol, sobre su formación, valores, y ahora los veo solidarios dentro y fuera del campo.

Juan José Oré dirigió a la selección Sub 15 que campeonó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014. (Foto: Agencias).

¿Son pocos los ‘Jotitas’ que se consolidaron en el fútbol?

Luego de la Sub 17, el Mundial, ellos pasaron a los clubes, pero no los siguieron formando. Eran jóvenes, pero los trataban como profesionales, el mismo trato. Debieron hacer trabajos en la parte física, táctica, técnica, los valores formativos. Nuestro trabajo se fue desvaneciendo. Muchos perdieron ese hambre de gloria que teníamos. Era importante que los clubes sigan formando en búsqueda de un mejor camino a lo profesional. Antes los referentes de todos los equipos tenían como trabajo guiar a los chicos, ahora son pocos los que se dan cuenta, más son los extranjeros. El jugador peruano, el mayor, no hace eso. Yo tenía a “Chumpitaz, “Cachito” Ramírez, había un respeto tremendo, ahora se ha perdido.

-Reimond Manco brilló bajo su conducción, pero después no pudo sostener su profesionalismo. ¿A qué se debió?

En la selección había asistenta social, psicólogos, teníamos informes de cada uno. Con disciplina y superación, fortalecían su talento. Les hablábamos de ganar prestigio, gloria, de servir de ejemplo a los chicos. Hablábamos con todos, pero ya depende de cada uno. Ahora todos tienen representante. Conozco algunos como persona de bien, pero la mayoría tratan de buscar ganar dinero.

-¿Qué opina al ver jugadores cómo Jean Deza, Alexi Gómez, Hernán Hinostroza, entre otros, que desperdician su talento?

Cuando estaba en la Sub 17, también apoyaba a la Sub 20, y ahí estaban Deza, Hinostroza y Gómez. En su momento, yo hablaba con ellos, pero no los tuve en una Sub 15. Llegaron a la Sub 20, pero no se adaptaban al sistema. Ampay por aquí, ampay por allá. La formación de los clubes juega un rol importante. Deben tener profesionales que ayuden a los chicos a tener mejores profesionales.

La Selección Peruana Sub 17 de 2007 solo necesitó ganar tres partidos para clasificar al Mundial. Fue la última vez que lo logramos. (Foto: GEC)

-Sporting Cristal es uno de los pocos clubes que con Roberto Mosquera está haciendo debutar a chicos con un presente en la selección…

Es una institución que siempre tuvo presupuesto para menores. Gran trabajo de Roberto Mosquera con los chicos. Todo lo contrario, con los clubes tradicionales. Mira a la ‘U’, teniendo una gran infraestructura, no invierte en menores. Alianza Lima ha comenzado a invertir en comprar jóvenes de la San Martín con la visión de vender, después ni hablar, no hay otros clubes.

-Hay clubes que no tienen menores…

Desde el 2015 llegó Daniel Ahmed, quien fue contratado para un gran proyecto, pero todo resultó ser un engaño. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dejó millones de soles. La idea era viajar, crear el campeonato centenario, pero no se concluyó, el proyecto fue un fracaso. Ahmed hizo lo que nosotros sabíamos. Antes en todas las provincias había varios equipos, jóvenes, crack, pero la FPF es la que debe obligar a los clubes a tener menores, sino no participan en la Liga 1. Son muy pocos clubes que invierten.

-¿Daniel Ahmed aseguró que no le dejaron acabar su proyecto con la FPF?

Pero si estuvo cuatro años con el proyecto y no hizo nada. Le habían prometido cuatro años más, pero no iba a estar ocho años. Sinvergüenza. Encima salió y trabajó en Alianza Lima. Eso solo pasa en el Perú. ¿Y dónde lo dejó a Alianza? Él quería saber todo, engañaba a los dirigentes. Era pura milonga, más nada. El formador es formador, trabaja en menores. Acá no, pues, entrenó menores, luego mayores. A mí muchas veces me han llamado para entrenar en Primera División, pero mi pasión son los chicos. Acá vienen a través de empresarios, todo el mundo vive del fútbol. Ya no hay dirigentes como antes. El peruano está capacitado y Juan Reynoso lo demostró. Nosotros tenemos la ANEF (Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol), nos falta más unión. Hay que hacer un gremio fuerte. Ahora queremos estar en el sistema de votación para la elección del presidente de la FPF. El entrenador tiene voto como asociación de técnicos. Nosotros no estamos en contra del extranjero, pero que vengan A1, que tengan cinco años de dirigir en su país. Hay técnicos que hacen su debut acá. Eso tiene que cambiar.

¿Realmente existe el trabajo en el fútbol formativo en el Perú?

Son pocos. Acá estamos llenos de futbolistas extranjeros. Yo no estoy en contra, pues han venido buenos a sumar, dejar escuela, como lo hicimos nosotros, en su momento, pero vienen jugadores a terminar su carrera, otros a comenzarla. ¿Y el jugador peruano? Acá no debutan por necesidad. Ni los arropan. Después hablamos que no tenemos centrodelantero, no hay central, y queremos nacionalizar a uno y a otro, después nos pasará factura.

A esto se suma que no tenemos fútbol de menores hace un buen tiempo…

Antes de la pandemia pocos clubes apostaban por el trabajo de menores, ahora es peor. Ya no hay instituciones. Hay clubes que no dan importancia a los menores, lo ven como un gasto y no una inversión. Si bien no se podía trabajar, pero se ha podido proponer a través de protocolos, como lo hace la Liga 1, Liga 2, ahora vendrá la Copa Perú. Sin embargo, no hay menores, tampoco reserva. Acá no existe un trabajo sostenido, a los equipos solo les importa el trabajo de Primera División. Prefieren contratar y no invertir en jóvenes, eso nos perjudica enormemente. Ahora veo como destacaron los chicos en la Copa América de Brasil, pero nadie se acuerda que tuvieron 14 a 15 años. Nadie habla de su formación, el proceso que tuvieron.

