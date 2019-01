Juan José Oré sobre la selección peruana Sub 20: "El responsable es el entrenador"

La selección peruana Sub 20 viene realizando una discreta participación en el Sudamericano de la categoría en Chile. Juan José Oré, entrenador recordado por liderar a los 'Jotitas' en el 2007, concedió una entrevista al diario 'Trome', en donde afirmó conocer a la mayoría de los dirigidos por Daniel Ahmed.

"Me preocupa lo que estoy viendo. Ante Uruguay ganamos cuando ellos jugaron mejor que nosotros. Ante Paraguay no tuvimos juego, no tuvimos oportunidades claras, mientras que contra Ecuador se salió con otra mentalidad, pero Ecuador fue efectivo. Nos quedamos con esa sensación de que se pudo haber hecho algo más. Ojalá que se muestren mejor en el último partido, pero lo veo muy difícil", precisó el estratega.

Además, recordó haberse adueñado de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de la Juventud con este grupo e incluso, se animó a soltar algunos nombres con los que trabajo en los últimos años.

"Hasta hace un año he estado ahí y conozco a la mayoría: Olivares, Távara, Huerto, Velarde, Milesi, Saravia, Rojas, Pacheco. Es más, con este grupo yo salí campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, en China, en el 2014, mencionó Oré.

Juan José Oré no dudó en afirmar que el responsable de la irregular presentación de la selección peruana Sub 20 es Daniel Ahmed. El ex técnico de los 'Jotitas' cree que se les debe exigir más a este grupo de jugadores.

"El responsable es el entrenador, eso es el ABC del fútbol, para bien o para mal. No se le puede echar la culpa a otro. Los he tenido, hay que exigirles. Ya juegan en la profesional y algunos ya son padres, tienen esa jerarquía. Ganan dinero. No digo que hay que tirarlos o hablar mal, pero se les debe decir las cosas. Hay que exigirle al jugador, no faltarle el respeto, sino sacar esa rebeldía", mencionó el entrenador.