Una de las grandes novedades en la convocatoria de Manuel Barreto a la selección peruana, de cara al amistoso ante Chile, es Juan Pablo Goicochea, delantero del Plantense de Argentina.

El atacante formado en Alianza Lima tiene 20 años y tendrá su primera oportunidad en la selección mayor.

“Muy feliz, emocionado por la oportunidad. La verdad que sí lo esperaba y como jugador es uno lo que aspira siempre, entonces ahora seguir trabajando para ir cumpliendo los objetivos”, dijo al culminar los entrenamientos del último miércoles.

“Me siento muy bien técnicamente y tácticamente más allá de que no tengo ritmo de partidos”, añadió.

Por otro lado, contó qué movimientos le pide el estratega nacional y en qué posición del ataque lo utilizará.

“Me quiere como ‘9’, que rompa los espacios, que marque diagonales, el tema de las presiones, básicamente eso”, contó Goicochea.

Bajo el mando interino de Manuel Barreto, Perú se medirá ante Chile, en un amistoso de preparación que servirá para darle la oportunidad a muchos jugadores jóvenes como Felipe Chávez.

