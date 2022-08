8 / 10

En el 2016, Juan Reynoso intentó repetir el éxito conseguido con Melgar el año anterior, pero no pudo lograrlo. Otra vez se encontró en la final con Sporting Cristal y no pudo ganar. En la premiación por su segundo lugar, el 'Cabezón' ignoró el saludo de Edwin Oviedo, entonces presidente de la FPF, con quien antes había tenido problemas en su breve paso por el Juan Aurich. "Yo no vi al señor Oviedo, porque después que me entregaron la medalla seguí de frente", explicó en su momento Reynoso.