Tras el empate de la selección peruana ante Venezuela en el estadio Nacional por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026, salió el rumor de que el Director General de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), Juan Carlos Oblitas, le habría pedido su renuncia al director técnico de la ‘Blanquirroja’, Juan Reynoso, debido a los malos resultados en las primeras 6 jornadas.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el entrenador desmintió los rumores y aseveró para El Comercio lo siguiente: “Sería bueno que le preguntan a Juan Carlos. No sé nada, no me ha dicho nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido”.

“Me extraña porque si se lo ha dicho a la Liga 1, me lo debió haber dicho en el vestuario. Quiero pensar que es una situación que no es real”, expresó en plena conferencia de prensa, Juan Reynoso.

