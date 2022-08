La llegada de Juan Reynoso a la selección peruana genera mucha expectativa debido a los cambios futbolísticos que podría presentar. Precisamente, este miércoles, en conferencia de prensa, el entrenador se refirió a Gianluca Lapadula, quien fue uno de los más destacados del último proceso eliminatorio.

“Es un jugador, que más allá de sus condiciones técnicas o tácticas, se nota que es un ganador, que contagia. Yo como defensa, me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno no quisiera enfrentar, define con los dos perfiles, está siempre acomodándose, es un jugador que golpea”, resaltó.

“Ustedes lo tienen mejor visto que yo, es un ‘9′ con gran presente. Dios quiera que se pueda prolongar eso en estos años que son clasificatorios”, agregó.

Noticia en desarrollo...