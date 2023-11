Aquí algunas breves respuestas:

¿Es cierto el rumor que circuló minutos después del partido con Venezuela, sobre el pedido de renuncia de Juan Carlos Oblitas? DT pudo contactarse con el actual Director General de Selecciones quien negó esta versión. No dio más detalles. Sí es verdad que no está conforme con lo mostrado por la selección. En la conferencia de prensa, el periodista de DT Marco Quilca León le preguntó directamente sobre el tema, haciendo énfasis en la versión que el canal oficial de la Liga 1 había hecho pública -la posición del Ciego sobre el futuro de JMRG-. Reynoso desmintió los rumores y aclaró: “Sería bueno que le preguntan a Juan Carlos. No sé nada, no me ha dicho nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a la Liga 1, me lo debió haber dicho en el vestuario. Quiero pensar que es una situación que no es real”, dijo, visiblemente contrariado, el técnico de la selección.

¿Cuándo será la reunión que defina el futuro de Reynoso? Este miércoles, Agustín Lozano, presidente de la FPF, y Juan Carlos Oblitas, Director General de Selecciones, sostendrán una reunión en privado para afinar una posición sobre el futuro del proyecto. Los dos, por si alguien se le ha olvidado, son los responsables políticos de la llegada de Juan, del respaldo al proyecto y de la decisión final sobre su continuidad. La información que maneja DT, tras consultar con los entornos de ambos directivos, coincide: para Lozano “los resultados mandan” y “definen cosas”, para Oblitas “hay preocupación por lo que pasa con la selección”. De hecho, en la última conferencia del Ciego tocó un tema delicado, que a muy poca gente importa, la misma gente que sacaba pecho en Rusia porque estábamos delante de La Mejor Hinchada del Mundo: la ruptura con la gente. “Esa empatía que se había logrado de la selección para con la gente no la podemos perder, de ninguna manera. El fútbol en los últimos años ha sido una de las pocas instituciones que ha hecho que el pueblo peruano se junte y eso no quiero que se pierda. Todo eso lo he tocado con Juan.

¿Se decidirá este miércoles el futuro de Reynoso? No. Por lo menos es la versión que maneja DT en estas horas. No sería -preferimos el condicional- la primera reunión que tendrían Lozano-Oblitas, puesto que habría una más con el Directorio en pleno -diez miembros- y otras más con el propio seleccionador, para conocer el informe colectivo e individual de estas seis primeras fechas de las Eliminatorias.

“Esto no se va a resolver por el buen o mal humor de nadie, ni por la prisa o no de otros”, dice una fuente muy cercana al entorno de la presidencia de la FPF. Toca esperar. Lo único cierto es que si bien Reynoso es al absoluto responsable del plan de juego, la estrategia, los cambios y las convocatorias, hay otros que en estas semanas han pasado inadvertidos, como si fueran apenas espectadores: los jugadores. No hay uno solo de los mundialistas que responda a ese status en los 6 partidos jugados. Quizá Gallese, quizá Yotún.

Y hay otros que desde el palco han dejado solo al técnico que ellos fueron a buscar: Lozano y Oblitas. De ellos también es la culpa de esta crisis.