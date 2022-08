No quiere ser una más que pasó Videna, sino que anhela marcar historia. Juan Reynoso, flamante entrenador de la Selección Peruana, brindó sus primera declaraciones para FPF Play. El estratega de 52 años aseguró que desea trabajar en las divisiones inferiores y que todo objetivo propuesto se logrará si todos están dispuestos a trabajar.

“Sé que no todos están de acuerdo con mi llegada. Tengo la intención de colaborar en todo sentido. En la Selección, pero me interesa aún más trabajar en menores. Es lo que más me mueve. Esto no es de una sola persona. Siento que falta creer en el fútbol”, manifestó Juan Reynoso tras ser presentado.

MIRA - Juan Reynoso y la historia detrás de la firma del sucesor de Ricardo Gareca

Será la primera experiencia de Juan Reynoso al mando de una selección. Recordemos que el entrenador nacional llega a la combinado nacional tras un paso exitoso por el fútbol mexicano. Específicamente por Cruz Azul, equipo con el que tocó la gloria luego de 23 años de sequía.

El popular ‘Cabezón’ tendrá la difícil tarea de hacer olvidar una era exitosa como lo fue el de Ricardo Gareca. Proceso en el que la ‘Bicolor’ retornó a un Mundial tras 36 años y volvió a disputar una final de Copa América luego de 4 décadas.

¿A qué jugadores dirigió Juan Reynoso?

Luis Advíncula (Sporting Cristal)

Luis Abram (Cruz Azul)

Anderson Santamaría (FC Melgar)

Nilson Loyola (FC Melgar)

Anderson Santamaría y Nilson Loyola (FC Melgar)

Pedro Aquino (Sporting Cristal)

Alexis Arias (FC Melgar)

Raúl Ruidíaz (Universitario de Deportes)

Santiago Ormeño (Puebla)