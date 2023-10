El técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, ofreció una conferencia de prensa este lunes 30 de octubre en la que, entre otros temas, se refirió a sus polémica declaraciones en la que remarcó que los jugadores de la Liga 1 no tendrían el nivel para sostener más de 60 minutos en un partido con la blanquirroja en Eliminatorias.

“Reconozco que fue un error en las formas y sobre todo en el momento”, dijo en un primer momento.

“Los datos que tenemos e hice mal en comentarlo, como repito, en las formas, es que nos alcanza (rendimiento de alta competencia) para esa situación”, agregó el estratega nacional.

En esa línea, destacó que se ha conversado tanto con los clubes como con los dirigentes sobre las carencias que existen en nuestro torneo local.

“Confiamos en el jugador peruano porque sino no los llamaríamos, no se harían los microciclos, no trabajaríamos con los sub23, ni hubiéramos tenido debuts ante equipos tan importantes con jugadores de la liga local”, finalizó.

La selección peruana apenas ha sumado 1 punto de 12 posibles. Los siguientes rivales de noviembre son Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima.