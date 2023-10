Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, se refirió a la derrota en Santiago ante Chile por 2-0 y asumió la responsabilidad del resultado.

“No me interesa repartir culpas. Lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Trabajamos y bastante el tema de los automatismos en ataque y no se está viendo reflejado por momentos”, dijo en conferencia de prensa.

“Hoy es un día muy triste para todos porque esperábamos otro partido y la verdad no lo interpretamos como esperamos. Y en el escenario malo, pasó muchas cosas que se habían anticipado”, agregó.

Finalmente, señalo que no hay excusas para una derrota así y prefiere pensar en lo que se viene para la blanquirroja.

“La responsabilidad es mía y no tengo más que comentar porque sería caer en pretextos o argumentos que la verdad hoy no suman”, finalizó Reynoso.

Perú se medirá este martes 17 de octubre ante Argentina por la cuarta jornada del torneo. Hasta el momento, solo se ha sumado 1 punto en Ciudad del Este ante Paraguay.