Cierto es que los ¨opinólogos¨ sabemos de fútbol muchísimo menos que Juan Reynoso, a quien el CV lo respalda, pero también lo es que la selección peruana no puede jugar peor; ojo, no hablo de jugar ¨feo¨ como contraparte a jugar ¨bonito¨, sino a jugar mal, porque para jugar bien hay que hacer dos cosas de manera correcta: Defender y atacar (si quieren añadan las transiciones).

Cuando se lidera un proyecto, asumir la responsabilidad es saludable, siempre y cuando conlleve un propósito de enmienda.

En el proceso anterior, más allá de una agónica clasificación mundialista luego de 36 años, se logró solucionar un problema endémico en nuestra selección: El sistema defensivo; pero no sólo eso, sino que, además, hicimos del contraataque nuestra mayor fortaleza táctica.

Ahora bien, se me hace difícil analizar el inicio de la era Reynoso, porque entiendo que debo opinar de la manera más real posible (lo objetivo no existe) y, claramente, no tengo argumentos para justificar lo que Perú viene demostrando en estas clasificatorias.

Como si fuera poco, escucho que algunos mencionan el campo como explicación para no haber podido desarrollar parte del plan frente a Chile. Inevitable recordar cómo eran las canchas en la década de los 70´s 80´s, cuando Perú clasificó a dos mundiales consecutivos.

Saludo que se deje de convocar jugadores debido a sus ¨mediciones¨ porque el comando técnico considera que no tienen el nivel para formar parte de la lista; esto habla de la rigurosidad y profesionalismo con los que se viene trabajando. Tecnología aplicada al deporte le llaman. Por ello, es válido también preguntarse qué criterios (si quieren tácticos/estadísticos) se utilizaron para intentar jugar con línea de 5 frente a Alemania, para haber planteado 45 minutos muy malos en Paraguay, para poner el pasado martes a Polo por izquierda, para que esa noche Carrillo y Reyna jueguen poco más de 20 y 10 minutos , para no considerar que alguno de los ¨jóvenes¨ como Grimaldo, Quispe, Concha, DÁrrigo, Zanellato, Roca, Succar, etc. podrían haber sido una alternativa en Santiago y, como si fuera poco, para no haber rematado ni una sola vez al arco rival en 270 minutos. ¿No es Chile un rival directo para Perú en estas clasificatorias?

¿Qué tanto no entendemos de aquello que se pretende hacer actualmente en la selección? ¿Hay unanimidad en las decisiones que se toman dentro del comando técnico? ¿Los analistas que forman parte del grupo de trabajo de Juan Reynoso proponen lo mencionado líneas arriba? ¿Cuál ha sido la utilidad del cerco antiespías? Son muchas las dudas, poca certidumbre.

Paolo Guerrero (39 años) ha sido el titular en los tres partidos de Perú en este inicio de Eliminatorias.

Desconcertante que más de un jugador nacional, entre ellos el reciente convocado Sonne, manifieste que ¨Perú jugó bien y que sólo faltó atacar¨. En la misma fecha, Venezuela empató con Brasil por segunda vez en su historia (en esta oportunidad de visita), demostrando que también será rival directo de Perú. A propósito, los llaneros eligieron esperar en bloque medio/bajo y replegar lo más rápido posible cuando los locales atacaran, pero en ningún momento Venezuela renunció al ataque. Las estadísticas y el resultado lo demuestran. Se me olvidaba mencionar que Bolivia ha rematado 8 veces al arco en lo que va de las clasificatorias.

Defender y renunciar al ataque no es jugar bien ni debe ser bajo ningún punto de vista una forma en la que la selección peruana juegue/plantee un partido. El replanteo es necesario y urgente. Claro, ahora nos toca jugar de local contra el campeón mundial, Argentina, y esto ofrece un escenario muy complicado, dadas las circunstancias.

Considero que el comando técnico de Perú viene cometiendo errores que han costado caro, puntos que será muy difícil recuperar en otras fechas, pero no sólo por el resultado sino por la ausencia de una idea de juego.

Es la primera designación de Juan Reynoso como seleccionador nacional y entendemos que está ganando experiencia, pero los tiempos de aprendizaje y, sobre todo, el margen de error en una selección son distintos a los de un Club. El crédito es poco.

¡𝐒𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬, 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨! 💪🏼#LaBicolor 🇵🇪 volvió a los entrenamientos en Videna apuntando al partido de este martes ante @Argentina 🇦🇷 en el Estadio Nacional.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/rTxfRHQh5V — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 14, 2023

Es verdad, Reynoso tiene que lidiar con la ausencia de algunos referentes como Cueva y, en menor medida, Flores, además de un número importante de lesionados. Esto es un hecho, pero en un contexto como el nuestro debemos darle a los jóvenes la responsabilidad que piden asumir, porque ellos, tarde o temprano, serán quienes terminen vistiendo la camiseta nacional. Esto se llama renovación y es inminente.

Finalmente debo ser honesto y decir que este comando técnico está afrontando un período de transición muy difícil, sobre todo por lo conseguido por Ricardo Gareca, aunque realmente fue él quien no se ocupó de renovar el plantel. Es un gran reto que espero sepan superar con sabiduría pero, sobre todo, entendiendo que ningún ego debe tomar las riendas de este grupo.

Extraño la alegría con la que esta selección jugaba, proponía, ganaba aunque también perdía. En ocasiones regalábamos primeros tiempos pero solíamos reaccionar.

Necesitamos volver a respetar la especificidad de la posición de cada jugador (salvo una emergencia puntual), dejemos de plantear ejercicios/pruebas tácticas que terminen afectando el funcionamiento colectivo o el resultado de un partido, ataquemos (independientemente del momento y la forma), incluyamos ya (de manera paulatina) a los más jóvenes en el once inicial -siempre y cuando estén mejor que los titulares- y armemos nuestra primera línea con aquellos que mejor están y no con los que más ¨nos gustan¨.

Profesor Juan, me permito pedirte que, por favor, le devuelvas la alegría a nuestra selección , a su hinchada, que rescates ese espíritu que habita en nuestros jugadores y que recuerdes que la mayor cualidad de un seleccionador es el manejo de grupo.

Dicen que los equipos juegan como sus entrenadores; deseo, de corazón, Juan, que Perú juegue como tú lo solías hacer.