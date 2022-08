Exigente, obsesivo, perfeccionista, renegón, exitoso. Existen muchos adjetivos para describir a Juan Reynoso, el inminente nuevo técnico de la selección peruana. Pero el que mejor le calza es el de “sobreviviente”. Hincha de Cristal, hizo menores y debutó en Alianza para luego firmar por la ‘U’ en medio de una polémica de la que hasta hoy se habla. Una lesión hizo que no se subiera al avión que luego se desplomaría en el mar con el equipo íntimo, en 1987; y una decisión técnica lo sacó de la selección peruana a los 30 años.

Arrancó su carrera como asistente técnico. Confirmó su calidad ganando títulos en diversos equipos. Su nombre casi siempre estuvo relacionado a la Bicolor. Tuvo que recorrer un largo camino para que ahora, luego de casi dos décadas de carrera, con trofeos en Perú y México, recién fuera tomado en cuenta.

“Juan es quizá el técnico peruano más exitoso que se está desarrollando actualmente” , había señalado Juan Carlos Oblitas en conferencia de prensa antes de anunciar que esta semana se conocería al nuevo técnico de la Blanquirroja tras el fin del exitoso ciclo de Ricardo Gareca. Se dieron muchos nombres, algunos tan inasequibles como el de Marcelo Bielsa, pero finalmente Reynoso sería el elegido. El Comercio pudo conocer que este miércoles sería presentado.

El ‘Cabezón’ es uno de los “hijos” de Oblitas. El ‘Ciego’, hoy director general de fútbol en la FPF, lo dirigió por primera vez en el Sudamericano Sub 19 que se jugó en Colombia, en 1986, y desde entonces se quedó prendado del don de mando de ese chiquillo de 18 años. Luego lo tuvo en la selección mayor. Ahora, decidió que sea él quien se ponga el buzo de la Bicolor y asuma el liderazgo de una generación de futbolistas que aún tiene gasolina para un proceso eliminatorio más.

Reynoso tomará la posta de Gareca en la Videna, como ocurrió en aquellos últimos días de 2008 pero en las oficinas del Monumental, cuando el ‘Tigre’ dejó el buzo de Universitario y Juan Máximo fue su sucesor.

Reynoso, el mejor regalo de Navidad

El hincha de Universitario no lo sabía, pero el martes 23 de diciembre recibiría por adelantado el mejor regalo navideño. Con una camiseta blanca con rayas negras, Juan Máximo Reynoso aceptó el reto de ser el técnico de la ‘U’ por todo el 2009. Días antes, la Comisión de Fútbol del cuadro crema había decidido no renovarle la confianza a Ricardo Gareca.

“En su momento, dije que quería quedarme en Universitario, pero la dirigencia no quiso renovarme contrato. Entendí. No había ningún tipo de inconveniente. Ellos creyeron que hasta allí era lo mejor”, recordó el argentino en una entrevista hace unos años.

El ‘Tigre’ había llegado a tienda crema en septiembre de 2007. El equipo en ese entonces venía de malos resultados y el entrenador, junto a sus hombres de confianza (Néstor Bonillo y Sergio Santín), consiguieron mejorar la situación y clasificar a la Copa Libertadores de 2008.

El arranque de la siguiente temporada fue prometedor. La ‘U’ ganó el Apertura con Donny Neyra como gran figura. Donny, en ese entonces, era el Cueva de hoy. Sin embargo, en la segunda parte del año, el equipo sufrió un bajón y acabó décimo en el Clausura, perdiendo así la chance de definir el título nacional con San Martín.

Jaime León, dirigente merengue por ese entonces, confesó años después que Gareca se vio afectado por el mal estado de salud de su padre, quien acabaría falleciendo ese año. “Estaba muy afectado por la posibilidad de que su padre —que radicaba en Argentina— falleciera. Entonces, muchas veces viajaba a su país y no estaba totalmente concentrado. Se terminó un ciclo exitoso. Es excelente como persona, como entrenador, y todo su comando técnico”, comentó a un medio local.

Sin el ‘Tigre’, Universitario encontró en Reynoso el técnico ideal para acabar con una sequía de nueve años sin títulos nacionales. El ‘Cabezón’ conocía la casa y había salido campeón en el 93. “Sé lo que es la ‘U’ porque jugué con los colores cremas y asumo con responsabilidad este gran reto, difícil, por cierto”, fueron sus primeras palabras que quedaron retratadas en la nota que sacó Deporte Total el miércoles 24 de diciembre. “La crema de Juan”, fue el titular.

Reynoso tuvo la misión de encabezar el proyecto deportivo del club en 2009, con el principal objetivo de salir campeones nacionales. Entonces armó un equipo para eso. Repatrió a Piero Alva y fichó a Nolberto Solano, Edgar Villamarín y al mexicano Rodolfo Espinoza. De hecho, ‘Fito’ recordó su paso por la ‘U’ en una entrevista con Deporte Total así:

“Era un grupo muy unido, realmente se puede decir que éramos una familia. Obviamente la exigencia que empezaba por Reynoso era cien por ciento. Y te voy a contar una anécdota que me hizo entender lo que era Universitario, su grandeza: estábamos perdiendo un partido al medio tiempo y en el camerino veías las caras desencajadas de todos. Entonces se levanta Piero Alva, alza la voz, y no recuerdo qué dijo exactamente pero me quedó grabado lo último. “Somos la ‘U’, car…”, gritó. Yo me quedé sorprendido. Éramos como una familia y eso también hacía que nos exigiéramos al máximo”.

Los merengues ganaron el título a fin de año en las finales ante Alianza Lima, el compadre. En 2010, el arranque fue bueno, sobre todo en la Copa Libertadores, torneo al que llegaron hasta octavos de final. Sin embargo, el ‘Cabezón’ terminó renunciando casi a la mitad por problemas con los dirigentes.

Juan Máximo nuevamente le toma la posta a Ricardo Gareca. Ya no en Ate, sino en la Videna de San Luis. Será el técnico de la selección peruana con miras a las Eliminatorias 2026. El desafío está en clasificar al Mundial.