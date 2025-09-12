Juan Reynoso estuvo a cargo de la selección peruana desde el inicio del último proceso de Eliminatorias, hasta que fue reemplazado por Jorge Fossati, quien también dejaría el cargo para cederle el lugar a Óscar Ibáñez.

Tras un importante tiempo sin dirigir, ahora tomó las riendas del FBC Melgar, pero no evitó pronunciarse sobre el fracaso de la blanquirroja, penúltima en la tabla Conmebol.

“Después del Mundial España 82, hoy sonrío porque lo mismo que decían después de aquel Mundial, hoy lo siguen repitiendo. En análisis es muy pobre, hasta triste”, dijo Reynoso.

Fuel a su estilo, apuntó a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol, quienes le retiraron la confianza, luego de malos resultados en Eliminatorias.

“Mi análisis por una cuestión de ética la tuve que hacer de puertas para adentro y todos saben cómo anticipamos escenarios, cómo dimos respuestas y soluciones. Que se hicieron o no se hicieron, ya quedará en la consciencia de los responsables que tenían que tomar las decisiones importantes desde el otro lado del escritorio”, agregó.

Perú continuará con Óscar Ibáñez para los próximos amistoso por fecha FIFA, pactados para octubre y noviembre. Luego, se espera el anuncio del nuevo comando técnico.

