El exentrenador de la selección peruana dijo que el análisis “es muy pobre, hasta triste”.
El exentrenador de la selección peruana dijo que el análisis “es muy pobre, hasta triste”.
Redacción EC
Redacción EC

estuvo a cargo de la desde el inicio del último proceso de Eliminatorias, hasta que fue reemplazado por Jorge Fossati, quien también dejaría el cargo para cederle el lugar a Óscar Ibáñez.

LEE TAMBIÉN: Universidad de Chile y una sensible baja confirmada para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana

Tras un importante tiempo sin dirigir, ahora tomó las riendas del FBC Melgar, pero no evitó pronunciarse sobre el fracaso de la blanquirroja, penúltima en la tabla Conmebol.

“Después del Mundial España 82, hoy sonrío porque lo mismo que decían después de aquel Mundial, hoy lo siguen repitiendo. En análisis es muy pobre, hasta triste”, dijo Reynoso.

MIRA: Miguel Araujo superó lesión a la muñeca y vuelve al 11 de Sporting Cristal ante Cusco FC

Fuel a su estilo, apuntó a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol, quienes le retiraron la confianza, luego de malos resultados en Eliminatorias.

“Mi análisis por una cuestión de ética la tuve que hacer de puertas para adentro y todos saben cómo anticipamos escenarios, cómo dimos respuestas y soluciones. Que se hicieron o no se hicieron, ya quedará en la consciencia de los responsables que tenían que tomar las decisiones importantes desde el otro lado del escritorio”, agregó.

MIRA: Fossati sobre el recambio generacional en Perú: “Hace tres años están con esa frasecita” | VIDEO

Perú continuará con Óscar Ibáñez para los próximos amistoso por fecha FIFA, pactados para octubre y noviembre. Luego, se espera el anuncio del nuevo comando técnico.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC