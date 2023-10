El director técnico de la selección peruana de fútbol, Juan Reynoso, se expresó en conferencia de prensa tras la derrota sufrida por 0-2 ante Argentina en el Estadio Nacional de Lima, en el partido por la cuarta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Tengo claro que el partido cambia con el gol, estaba muy parejo. Mientras nosotros tuvimos algunas contras que no fuimos contundentes, ellos en dos contras definieron el partido”, refirió el seleccionador.

“Está claro que no estamos para nada satisfechos y solo voy a cerrar que hoy, lastimosamente, Bryan (Reyna) y Joao (Grimaldo), que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos, y esa es la carencia que nos da la liga local. Lo vimos con Franco (Zanelatto), la potencia, la energía, (en el) minuto 50 estaba liquidado y lo mismo hubiera pasado si inician los dos”, explicó.

Reynoso también dijo que tiene claro las razones del presente de la Bicolor en las eliminatorias, donde ocupa la penúltima posición de la clasificación con sólo un punto de 12 posibles.

“Por suerte tengo claro las razones de este presente y hay que trabajar para revertirlo. Pero no sólo es quien habla, creo que el fútbol peruano nos va a tener que ayudar porque el recambio generacional no lo vamos a lograr teniendo talento y que solo puedan jugar 45 o 60 minutos. Creo que es una tarea ardua. Lo importante hoy es el corto plazo, pero nos interesa que en el mediano plazo esto sea algo anecdótico y no lo estemos sufriendo como ahora”, añadió.