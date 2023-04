Juan Reynoso se encuentra en Europa, visitando a diferentes jugadores seleccionados de Perú, sin embargo, sorprendió al ir a Dinamarca, donde se encuentra Oliver Sonne, futbolista danés con ascendencia peruana, que juega para el Silkeborg IF.

Mediante sus redes sociales, la selección peruana hizo oficial la visita del técnico peruano. “El comando técnico de La Bicolor , liderado por Juan Reynoso, visitó a Oliver Sonne, futbolista danés con ascendencia peruana, que milita en el Silkeborg IF de la primera división de fútbol de Dinamarca”.

El comando técnico de #LaBicolor 🇵🇪, liderado por Juan Reynoso, visitó a Oliver Sonne, futbolista danés con ascendencia peruana, que milita en el Silkeborg IF de la primera división de fútbol de Dinamarca.#LaBicolorNosUne #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/ZChX7PIyV3 — La Bicolor (@SeleccionPeru) April 19, 2023

Oliver Sonne habló sobre la posibilidad de jugar por Perú

“Ahora ha surgido una oportunidad con Perú que no ha surgido aquí Dinamarca. Así que, obviamente, quiero aprovecharla. Voy a tomar la responsabilidad”, expresó para Discovery+

“Por supuesto que es emocionante. Ellos comenzaron contactando a mi agente y él me informó que sucedía. Vimos que era algo interesante y le dije que siga adelante. Ahora mismo no estoy seguro de dónde estamos exactamente, pero creo que estamos en buen camino”, agregó.

“Es mi agente quien está haciendo todo. No quiero pensar mucho en eso ya que tengo algunos partidos muy importantes con Silkeborg, así que es mejor que me centre en mi club. Le he dicho a mi agente que resuelva y se encargue de lo otro”, expresó.

“He echado un vistazo a algunos de los partidos de Perú. Tuvieron dos encuentros amistosos hace poco y veo que tienen un lateral derecho con bastante experiencia, así que hay alguna oportunidad por ese sector, aunque también va a depender de mi rendimiento”, comentó.

Posteriormente, mostró su emoción por jugar por la selección peruana. “Siempre he sabido de donde vengo, pero nunca había pensado que era una posibilidad para mí ir a Perú y jugar por ellos. Todo ha sucedido de manera muy rápida y diferente. Podría jugar con el equipo nacional de Perú y eso es emocionante para mí”.

“He pasado mi infancia y he crecido aquí en Dinamarca, así que soy principalmente danés. Pero también debo reconocer que en el mundo del fútbol hay pocas oportunidades y esto se trata de aprovechar las oportunidades y el momento”, finalizó.