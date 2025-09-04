Este jueves 4 de septiembre de 2025, la selección peruana se juega gran parte de su destino mundialista en territorio charrúa. En el mítico Estadio Centenario de Montevideo, desde las 18:30 (hora peruana), la Bicolor se medirá ante una Uruguay que roza la clasificación directa al Mundial 2026.

Para la “blanquirroja”, el margen de error es mínimo: necesita sumar de a tres para seguir soñando con el repechaje. Un duelo de alto voltaje, cargado de historia, tensión y urgencias.

Cabe mencionar que son varios los jugadores peruanos en capilla, pues de recibir una nueva tarjeta amarilla se perderían el duelo ante Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias.

Los jugadores nacionales que se encuentran en esta situación son Renzo Garcés, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Kevin Quevedo y Sergio Peña.

Uruguay vs Perú: alineaciones posibles

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncila, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.