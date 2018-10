Julio César Uribe: “Ruidíaz hizo un gran partido ante Chile” | ENTREVISTA

Por: Kenyi Peña Andrade



Julio César Uribe fue entrenador de la selección peruana sub-20 en el 2000. Luego, fue designado para reemplazar a Francisco Maturana del cargo de la selección mayor para disputar las Clasificatorias al Mundial del 2002. Cuatro años después se puso nuevamente el buzo de la ‘Blanquirroja’ para dirigirla en la Copa América 2007. Y, en su etapa como jugador, defendió la ‘Franja’ en España 82’. El ‘Diamante’ le entregó gran parte de su vida a la selección. Y, haciendo uso de su palabra autorizada, el ex mundialista analiza los tres temas del momento en la Videna de San Luis: el gran presente de Pedro Aquino, la goleada ante Chile y las críticas hacia Raúl Ruidíaz.

-¿Qué te pareció el rendimiento de la selección peruana ante Chile?

El equipo jugó muy bien: fue equilibrado para atacar y defender. Esto nos permite avizorar que manteniendo esa línea, el equipo tiene grandes posibilidades de revalidar su presencia en el próximo Mundial.

-Chile tiene un recambio generacional y Reinaldo Rueda tiene poco tiempo de trabajo, ¿esto le quita mérito al triunfo peruano?

Lo importante es como haces prevalecer tu fuerza sobre el adversario. Uno no tiene responsabilidad sobre lo que va a desarrollar el rival. Cada quien en función de sus capacidades tiene que hacerlo prevalecer. Aunque es verdad que Chile está muy lejos de su mejor nivel y ya no es el bicampeón de América. Ha perdido sincronizaciones en movimientos y no ataca ni defiende bien, y en el fútbol tienes que empezar a hacer una de las dos para luego ejecutar ambas. Hoy Chile tiene más opción de perder por la forma en que está jugando, fuera quien fuera el rival.

-¿Qué factores influyeron para que Pedro Aquino haya madurado tan rápido?

No diría que ya maduro, más bien creo que está madurando. Tiene una gran mentalidad que le ha permitido entender lo necesario para ser productivo en la vida y también en el fútbol. Ha demostrado que está a la altura de cualquier otro jugador de la selección. La mejor forma de pedir titularidad es con producción y él lo está haciendo.

-¿Debe ser titular Renato Tapia o Pedro Aquino?

Esa competitividad la han creado ustedes los señores periodistas, porque en una selección es normal que hayan dos o tres jugadores para cierto puesto. No tengo dudas que pueden jugar juntos, pero creo que Ricardo no desea modificar su dibujo táctico.

-Pero veo difícil que Yoshimar Yotún salga del once titular…



Es que Yotún viene jugando muy bien con regularidad, aunque él sabe que no puede bajar su nivel porque puede perderlo. Por un tema de perfiles también ‘Yoshi’ es necesario. Tapia también lo hizo muy bien. Igual el trabajo de ellos es primaria, que es gestar la jugada. Pero todo lo que sea extra para Perú es muy bueno.

-¿Son justas las críticas hacia Raúl Ruidíaz?

Mi opinión es de lo mejor por su crecimiento desde que salió a Chile. Luego lo hizo exitosamente en Morelia, donde fue un embajador del fútbol peruano y en Estados Unidos viene revalidando todo eso. Más allá de la altura que tiene, porque algunos priorizan el tema físico, creo que hizo un gran partido ante Chile. Hizo los movimientos como corresponde. En la primera jugada clara de gol que tuvo, creo que hay mucho mérito el defensa en sacarla de la línea y en la otra intentó en una pelota muy cerrada, el arquero la lee y sale bien. No le dio tiempo ni espacio de definir con tranquilidad.