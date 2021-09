Conforme a los criterios de Saber más

De cualquier otro defensa rústico o “picapiedra” era creíble, pero de ‘El peruano y su ballet’, el campeón de América en el año 75 e ídolo de Boca Juniors -luego del bicampeonato en 1969 y 1970-, resultaba impensado. “Sobrino, hasta Julio Meléndez rechazaba el balón”, nos comenta el ‘Negro’, como cariñosamente lo llamaba Diego Armando Maradona, al ser consultado sobre la cuestionada jugada de Anderson Santamaría en Recife, en la primera anotación de Brasil. “Más en esas competencias, esos tipos de rivales. Hay que reventarla un poco, no salir jugando”, prosiguió a través del hilo telefónico del WhatsApp.

Desde Miami, Julio Guillermo Meléndez Calderón, recomienda la autocrítica al jugador más discutido en todo el Perú. “Yo también he tenido fallas garrafales, me han criticado, tanto en la selección, en Boca, por eso, Santamaría, salga adelante”, menciona. Es más, espera que se sacuda de los cuestionamientos ante Chile, en el ‘Clásico del Pacífico’, el próximo 7 de octubre en Lima.

-¿Brasil ganó por errores puntuales de Perú?

Sí, era un partido importante para sumar por más que era Brasil, pues Perú venía de ganar a Venezuela en casa. Desgraciadamente ya no tuvieron confianza.

-Dos errores de Anderson Santamaría y llegaron los goles de Brasil. Debió rechazar en la primera jugada...

Fue una falta de él, como back, debió rechazar, yo lo hice varias veces. No siempre salí jugando. Muchos quieren salir jugando como lo hacía Chumpitaz, pero falló. Es una crítica constructiva, falló.

-¿Faltó alguien que lo guapee dentro del campo?

De alentarlo, de decirle: revienta, sácala, pero no salgas jugando, más con los brasileños. Parecía que estaban entrenando. Esas jugadas no se pueden hacer, pero siento lo que debe estar pasando Santamaría. A la próxima ya no puede repetir esa falla garrafal. No se puede dar el lujo de perder una pelota dentro del área.

-¿Será importante el tema mental, psicológico?

Debe hacer una autocrítica, debe comprender. Seguro tuvo confianza en salir jugando. Chumpitaz, Meléndez, todos, la reventamos alguna vez. Pero para mí hubo falta que el árbitro no cobró, en la jugada previa. Que ya no tenga resentimiento, pero ya no debe volver a cometer esa falta.

-Neymar siempre busca la falta, hace teatro y los árbitros se hacen de la vista gorda...

De Neymar ya sabemos, pero todo esto recae en uno mismo. A Neymar le deseo la mejor de la suerte. En una selección no podemos tener errores, estamos dependiendo de los 33 millones de habitantes, y nos dicen de todo, también.

-El talón de Aquiles fue la defensa en la fecha triple...

Sí, pero que no se resienta ninguno. Tenemos grandes centrales que pueden hacer olvidar a los más grandes que hemos sido. Tipo Chumpitaz, La Torre, ‘Panadero’ Díaz. Santamaría tiene que salir adelante. La mayor crítica es cuando estás en la selección, no puedes tener fallas, están atentos los 33 millones. Las fallas la ven en todo el mundo, hasta los que estamos en el extranjero.

-¿Carlos Zambrano debería volver a la selección?

Siempre cuando hay errores, la gente ve eso. Sí hubiésemos ganado o empatado no se hablaría de eso. Santamaría no tuvo mala intención. Para mí no debe sentirse mal, hay que apoyarlo. Muchos opinamos sobre uno, dos o tres, pero la selección es el país. No pensemos en mengano, sultano, así somos nosotros. Tenemos que seguir peleando con garra y corazón.

Edison Flores: "Tenemos que pelear los partitos de local y ganar de visita"

-¿Gareca debería sacar del once a Santamaría ante Chile?

No, debe darle la confianza. Él mismo debe generarse la confianza. Ahora la tecnología está tan adelantada, que Santamaría puede ver su error, y debe rechazar la pelota, mandármela a mí que acá la domino yo con tranquilidad. Santamaría debe jugar ante Chile, que sepa que Chumpitaz y Meléndez también reventaban el balón. Se va a encomendar y no volverá hacer esa falla. Jugará decidido y ganador.

-El próximo 7 de octubre, el ‘Clásico del Pacífico’...

Siempre hemos tenido partidos aparte con Chile. Será importante para nosotros, así como para ellos. Cualquiera de los dos queda eliminado, de perder, prácticamente. Será un partido de mucho riesgo, pero hay que demostrar los valores que tienen, adelante, muchachos.

-¿Alguna anécdota de los encuentros con Chile?

Cuando ganamos dos a cero en Lima, con goles de Sotil y Oblitas. En esa selección estaban Soria, Meléndez, Chumpitaz, ‘Panadero’ Díaz, Quesada, Párraga, Cubillas, Sotil, Muñante, Oblitas y Calatayud. Nadie era suplente. Todos querían jugar.

-¿Cómo se preparaba para jugar los clásicos?

Eran especiales. Desde ahora ya deben de pensar en jugar. Nosotros pensábamos siempre en ganar a Chile, era un clásico. Teníamos un partido especial, no podíamos dejarnos ganar, menos en casa. Con los goles de Oblitas y el Cholo Sotil clasificamos, fue muy emocionante. Uno espera rendir al máximo. Cuando se ganaba a Chile, al día siguiente era feriado, había perdón de todo.

Julio Guillermo Meléndez Calderón nace en el distrito de Breña de la ciudad de Lima el 11 de abril de 1942. Su trayectoria futbolística la inicia en los juveniles del Centro Iqueño para luego debutar profesionalmente con el Defensor Lima. (GEC Archivo Histórico)

-Usted no conoció la banca...

(Risas). Uno entrenaba el doble para no estar de suplente. Nadie se resfriaba ni se lesionaba, dormían sus ocho horas, tomaban bastante jugo de naranja (risas).

-Ante Chile se necesitarán todas las armas. Esperemos tener a un Paolo Guerrero al 100%...

Soy hincha de Paolo Guerrero. Este partido será importante, como un Brasil-Argentina. Es Perú y Chile, siempre hemos tenido esa rivalidad.

-Lapadula no tuvo opciones de anotar. ¿Qué le faltó?

Debió tener otro jugador que lo acompañe en el ataque. Está luchando, pero nosotros hacemos mucho futbolito, es mi modo de ver el fútbol. No critico a nadie, pero debemos tener más sentido de la selección peruana. Brasil, según mi criterio, jugó como entrenando. Nosotros no arriesgamos, no pateamos. Son cosas que pasan en el deporte, podemos perder, pero hay que hacerlo honradamente.

-¿Se le acaba el crédito a Ricardo Gareca?

Es un buen técnico, fuimos al Mundial, pero esperemos que siga haciendo bien las cosas. A uno le duele cuando pierden, siente la pegada, así como debe sentirse Santamaría.

-Será importante el apoyo del público, reducido, pero bullicioso contra Chile en el Nacional...

Sí, que aliente con alegría para que todos salgan contentos. Es el partido clave que tenemos. Ya debe estar pensando en Chile, si los jugadores se pueden quedar en Lima, que se queden. Ya estamos octubre, ya estamos jugando ante Chile. Dolor de cabeza para Gareca.

Julio Meléndez fue fundamental en la clasificación al Mundial Argentina 78. (Foto: Archivo Histórico GEC).

