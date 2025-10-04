Kevin Quevedo fue desafectado de la selección peruana por motivos personales, por lo que no participará en el amistoso contra Chile. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) comunicó que, tras una conversación entre el comando técnico y el jugador, se aceptó su pedido de ausentarse de la convocatoria.

La decisión afecta al entrenador interino Manuel Barreto, quien ya había incluido al delantero de Alianza Lima en la lista inicial de llamados. Quevedo no será reemplazado por otro jugador, lo que deja al grupo con el listado que se venía trabajando.

Esta baja se da justo antes del compromiso programado en la ventana FIFA de octubre. El club Alianza Lima y la FPF han mantenido comunicación durante el proceso para respetar la decisión personal del futbolista.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile y Rusia por fecha FIFA?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que la selección nacional disputará dos amistosos en noviembre: el primero será frente a Rusia el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

Luego, el martes 18 de noviembre, Perú se medirá con Chile en el Estadio Fischt de Sochi, como parte de su gira internacional en Europa.

Lista de convocados, selección peruana

Pedro Díaz, Diego Enríquez, Diego Romero; Miguel Araujo, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, Anderson Villacorta, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Jesús Castillo, Felipe Chávez, Jairo Concha; Álex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea, Bryan Reyna, Maxloren Castro, Kenji Cabrera y Joao Grimaldo.