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Marcos López deja un mensaje contundente tras la derrota de Perú ante España. Foto: Captura de video/X@JaxLatinMedia
Marcos López deja un mensaje contundente tras la derrota de Perú ante España. Foto: Captura de video/X@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

La derrota por 3-1 frente a España dejó varias conclusiones para la Selección peruana en el cierre de la última fecha FIFA de amistosos. Más allá del resultado, el encuentro sirvió para medir la distancia que actualmente existe entre la ‘Bicolor’ y una de las selecciones más competitivas del mundo. Tras el regreso del equipo al país, Marcos López fue uno de los futbolistas que analizó con mayor sinceridad el presente del combinado nacional. El lateral del Copenhague consideró que el resultado reflejó la realidad de ambos equipos y pidió trabajar con una mirada a largo plazo si se pretende reducir esa brecha.

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