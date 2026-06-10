La derrota por 3-1 frente a España dejó varias conclusiones para la Selección peruana en el cierre de la última fecha FIFA de amistosos. Más allá del resultado, el encuentro sirvió para medir la distancia que actualmente existe entre la ‘Bicolor’ y una de las selecciones más competitivas del mundo. Tras el regreso del equipo al país, Marcos López fue uno de los futbolistas que analizó con mayor sinceridad el presente del combinado nacional. El lateral del Copenhague consideró que el resultado reflejó la realidad de ambos equipos y pidió trabajar con una mirada a largo plazo si se pretende reducir esa brecha.

A su llegada al aeropuerto de Lima, el defensor peruano reconoció que España mostró por qué está clasificada al Mundial, mientras que Perú deberá seguir trabajando para recuperar protagonismo internacional. “Ellos están en el Mundial y nosotros no, la diferencia es muy grande, tenemos que ser realistas y en base a eso construir un futuro para nuestro país”, afirmó ante los medios de comunicación.

López también destacó que este tipo de amistosos son fundamentales para elevar el nivel competitivo del equipo, incluso cuando los rivales exponen las debilidades del plantel. “Hay buenos jugadores, obviamente vamos a elevar el nivel cuando tengamos estos partidos, contra estos rivales, a pesar de que nos puedan superar o hacer ver nuestras falencias, es importante para corregir”, sostuvo.

Su postura sobre las diferencias entre Perú y España

Durante la conversación con la prensa, Marcos López también fue consultado sobre las declaraciones de Pedro Gallese, quien tras la derrota señaló que la diferencia entre ambos equipos era evidente, incluso al comparar las variantes disponibles para los entrenadores.

“Sabíamos que si le dabas espacios y tiempo te iban a manejar la pelota. Por algo son candidatos a ganar la Copa del Mundo. La diferencia es muy grande, tenemos que ser realistas y construir un futuro”



Marcos López, jugador selección peruana 🇵🇪



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El lateral coincidió con su compañero en que existe una ventaja importante a favor de los españoles debido al contexto competitivo en el que se desarrollan sus futbolistas. “Voy a ser duro, pero es nuestra realidad. Todos ellos juegan en Europa y nosotros tenemos jugadores locales, pero eso no quiere decir que son menos que los españoles, pero sí juegan en ligas diferentes y la intensidad es diferente”, apuntó.

Pese a reconocer las diferencias actuales, López remarcó que el camino pasa por trabajar sobre la realidad del fútbol peruano para intentar cerrar la brecha en los próximos años. “No somos menos ni más que nadie, hay que trabajar en base a nuestra realidad”, concluyó.

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