Noriega vs. Mora y más: así cotizan los jugadores de Perú y México antes del amistoso. Foto: GettyImages
Noriega vs. Mora y más: así cotizan los jugadores de Perú y México antes del amistoso. Foto: GettyImages
Por Redacción EC

La Selección peruana y México se preparan para afrontar un esperado amistoso en fecha FIFA, en un encuentro que también presenta una amplia diferencia en el valor de mercado de sus respectivos planteles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.