La Selección peruana y México se preparan para afrontar un esperado amistoso en fecha FIFA, en un encuentro que también presenta una amplia diferencia en el valor de mercado de sus respectivos planteles.

Según las cifras actualizadas de Transfermarkt, la convocatoria dirigida por Mano Menezes alcanza los 30 millones de euros, mientras que la selección azteca llega a los 238 millones de euros.

La diferencia económica refleja la cotización internacional de los futbolistas convocados por ambos equipos, aunque estos valores de mercado no determinan por sí mismos lo que pueda ocurrir durante los 90 minutos.

Esta brecha se explica principalmente por la cotización de varios futbolistas mexicanos que militan en clubes de mayor valor de mercado y tienen una importante presencia en el fútbol internacional.

Erick Noriega y Gilberto Mora, los jugadores más cotizados

En la Selección peruana, Erick Noriega, de 24 años y actualmente en Grêmio, aparece como el futbolista de mayor valor de mercado, con una cotización de 6 millones de euros.

Revisa la alineación de la selección peruana para enfrentar a México por el partido amistoso de fecha FIFA en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

Por el lado mexicano, el jugador con mayor valoración es Gilberto Mora, de apenas 17 años y perteneciente a Tijuana, quien alcanza los 25 millones de euros según Transfermarkt.

La diferencia entre ambos es de 19 millones de euros, una muestra del contraste que existe entre las cotizaciones individuales de las dos selecciones.

Selección de México. (Foto: Getty Images) / AJ Johnson/ISI Photos

Comparativa valor por valor entre Perú y México

A continuación, la comparación directa entre algunos de los futbolistas citados para este encuentro:

Erick Noriega (€6,00M) vs. Gilberto Mora (€25,00M)

Marcos López (€4,00M) vs. Santiago Giménez (€18,00M)

Oliver Sonne (€4,00M) vs. Armando González (€15,00M, 23 años)

Jairo Concha (€1,50M, 27 años, Universitario) vs. Johan Vásquez (€14,00M, 27 años, Genoa)

Renzo Garcés (€1,30M, 30 años, Alianza Lima) vs. Erik Lira (€14,00M, 26 años, Cruz Azul)

¡DIFERENCIA ABISMAL DE VALORES ENTRE PERÚ Y MÉXICO! 🇵🇪🤑🇲🇽



Todo el plantel convocado por Mano Menezes 🧠 está valorado en 30 millones de euros, mientras que el conjunto azteca está cotizado en ¡€238M! 💰



Gilberto Mora, joya mexicana, vale ¡€25M! 💎



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