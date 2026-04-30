Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, estuvo presente, este jueves 30 de abril, en el programa de ‘Juego en Corto’, donde pudo responder preguntas de los panelistas Fernanda Huapaya, Diego Penny y José Carvallo.

Barreto tuvo especial énfasis en el trabajo en menores que se viene realizando en la Federación Peruana de Fútbol y mencionó una de las claves del proyecto.

“La clave es poder mejorar el trabajo en regiones, y lo que hemos hecho nosotros es crear un instrumento de validación de requisitos, que tiene ciertos criterios que deben seguir, según estamentos FIFA, que tienen que cumplir para formar sus academias”, aclaró.

“No es un trabajo de uno o dos años, pero si no se hace hoy no vamos a comenzar nunca”, remarcó.

El directivo también aclaró la relación de su oficina con la Liga 3, señalando que, aunque es organizada por la Liga de Fútbol Aficionado, ellos brindan recomendaciones constantes. Barreto destacó que la clave del éxito será mejorar el trabajo en regiones mediante un instrumento de validación de requisitos basado en estamentos FIFA. El objetivo es estandarizar los criterios de formación en todas las academias del país.