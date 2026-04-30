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Manuel Barreto digirirá sus últimos dos partidos al mando de la Bicolor | Fotos: paloma del solar / @photo.gec
Manuel Barreto digirirá sus últimos dos partidos al mando de la Bicolor | Fotos: paloma del solar / @photo.gec
Por Redacción EC

Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, estuvo presente, este jueves 30 de abril, en el programa de ‘Juego en Corto’, donde pudo responder preguntas de los panelistas Fernanda Huapaya, Diego Penny y José Carvallo.

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