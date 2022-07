En conferencia de prensa, desde las instalaciones de un hotel miraflorino, Ricardo Gareca reveló que le había planteado a su familia mudarse con él a Lima mientras seguía al frente de la selección peruana . Sin embargo, esto quedó en una proposición debido a que no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras las negociaciones que venían sosteniendo.

“Tal fue el interés de continuar que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, comenzó diciendo el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca junto a toda su familia. Todos se encuentran muy unidos tras superar momentos difíciles. (Foto: Clarín)

“Hubo un vuelco fundamental, pero desconozco en qué. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden ocurrir, pero no quisiera decir qué fue lo que quebró todo”, añadió Ricardo Gareca ante los medios de comunicación.

Cabe mencionar que Ricardo Gareca estuvo al frente de la selección peruana por más de siete años, en los cuales logró una clasificación al Mundial (Rusia 2018), un tercer puesto de Copa América (Chile 2015), subcampeonato de Copa América (Brasil 2019) y un repechaje a una nueva Copa del Mundo (Qatar 2022).