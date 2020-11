Conforme a los criterios de Saber más

Son días claves donde la selección peruana define sus alternativas en ataque: Lapadula ya entrena con el grupo y Ruidíaz tiene un pasito adelante en ser nombrado como titular ante Chile. Y son, también, días para analizar las opciones en defensa, donde Ricardo Gareca juega casi siempre de memoria, pero ahora deberá echar mano de su plantel ante la baja de Carlos Zambrano por expulsión.

Los últimos minutos contra Brasil en la fecha 2 de las Eliminatorias no son el mejor ejemplo para explicar lo que veremos el noviembre contra Chile, en Santiago, y Argentina, en Lima. El ingreso apurado de Miguel Araujo, quien no pudo evitar el cuarto gol brasileño, es la noticia adelantada de la próxima fecha doble: la dupla será Araujo -Abram.

Los llamados zagueros centrales del futuro van a tener una prueba mayor. No será la primera que jueguen juntos desde el arranque. Es, más bien, la octava vez que coincidirán en la primera línea de la Blanquirroja.

Luis Abram y Miguel Araujo: estadísticas en la selección peruana. (Infografía: El Comercio)

El camino se inició en selecciones menores. Ambos conformaron combinados Sub 17 y Sub 20 en distintos años. Araujo es mayor, nació en 1994, y jugó los sudamericanos Sub 17 de Ecuador, y Sub 20 de Argentina. Por su lado, Abram, nacido en 1996, disputó los torneos en Argentina (Sub 17) y Uruguay (Sub 20).

—El momento ideal—

Con la herencia del pasado en equipos formativos de la FPF, el salto de los dos defensores a la selección mayor fue natural. Araujo debutó con Bengoechea y Abram es hijo del proceso de Gareca. Por coincidencia, Miguel reemplazo a Luis en el duelo eliminatorio contra Ecuador en Lima rumbo a Rusia 2018. El ‘Tigre’ solo consideró al defensor del Emmen en la lista mundialista.

Y en los meses posteriores a la Copa del Mundo, el plan estipulaba que con Rodríguez fuera de los llamados y Ramos en bajo nivel, la dupla de zagueros debería ser Araujo y Abram. Jugaron por primera vez juntos los 12 últimos minutos en la derrota contra Ecuador en amistoso del 2018.

Solo el arribo de Zambrano al plantel el 2019 frenó que ambos sigan juntos en la zaga. Con los apuros del caso, el futuro para ambos es ahora: contra Chile y Argentina.

