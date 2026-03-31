Por Pedro Ortiz Bisso

En otras circunstancias no hubiese llamado la atención que Mano Meneses dejara de lado a Renato Tapia. Como técnico recién estrenado, resulta comprensible su necesidad de mirar nuevos jugadores, probar alternativas y armar un equipo a la medida de lo que quiere.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.