La Federación Peruana de Fútbol (FPF) utilizó sus redes sociales para enviar un afectuoso saludo a Mano Menezes, actual director técnico de la selección peruana, con motivo de su cumpleaños número 64. A través de una publicación acompañada de una fotografía del estratega brasileño, la entidad expresó sus buenos deseos para el entrenador, quien atraviesa sus primeros meses al mando de la Bicolor. El mensaje no tardó en generar reacciones entre los aficionados, que también aprovecharon la ocasión para felicitar al técnico y manifestarle su respaldo de cara a los próximos desafíos de Perú en las competiciones internacionales.

“¡𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗲𝗮𝗻̃𝗼𝘀, 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗼! Saludamos cordialmente a nuestro DT de #LaBicolor, @manomenezes_oficial , le deseamos un año lleno de salud, nuevos desafíos y grandes éxitos", dice el saludo del Instagram de la FPF al estratega brasileño de la Bicolor.

5 cosas que no sabías sobre Mano Menezes

Antes de convertirse en entrenador profesional, Mano Menezes trabajó como profesor de educación física en escuelas de Brasil.

Su apodo “Mano” surgió en la infancia y es una forma coloquial de decir “hermano” en algunas regiones brasileñas.

No fue futbolista de élite; construyó su carrera desde los banquillos y no desde la fama como jugador.

Alcanzó el reconocimiento nacional tras llevar a un club de tercera división a competir entre los grandes del fútbol brasileño.

Es conocido por tomar apuntes detallados durante los partidos, una costumbre que mantiene desde sus primeros años como técnico.

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