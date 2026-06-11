Por Redacción EC

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) utilizó sus redes sociales para enviar un afectuoso saludo a Mano Menezes, actual director técnico de la selección peruana, con motivo de su cumpleaños número 64. A través de una publicación acompañada de una fotografía del estratega brasileño, la entidad expresó sus buenos deseos para el entrenador, quien atraviesa sus primeros meses al mando de la Bicolor. El mensaje no tardó en generar reacciones entre los aficionados, que también aprovecharon la ocasión para felicitar al técnico y manifestarle su respaldo de cara a los próximos desafíos de Perú en las competiciones internacionales.