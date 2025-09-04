La selección peruana se juega esta noche su última chance para seguir en la pelea por un lugar en el repechaje mundialista y recibió el apoyo de la incondicional hinchada blanquirroja.

Un importante número de faánticos, provistos de instrumentos musicales, bengalas y banderas, llegó hasta el hotel de concentración de los dirigidos por Óscar Ibáñez para hacer sentir su aliento.

El plantel agradeció el gesto y compartió un emotivo momentos con los hinchas, el mismo que terminó con una foto grupal.

BANDERAZO BICOLOR

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.