Un importante número de peruanos llegó hasta el hotel de concentración previo al duelo ante Uruguay por Eliminatorias.
Redacción EC

La se juega esta noche su última chance para seguir en la pelea por un lugar en el repechaje mundialista y recibió el apoyo de la incondicional hinchada blanquirroja.

Un importante número de faánticos, provistos de instrumentos musicales, bengalas y banderas, llegó hasta el hotel de concentración de los dirigidos por Óscar Ibáñez para hacer sentir su aliento.

El plantel agradeció el gesto y compartió un emotivo momentos con los hinchas, el mismo que terminó con una foto grupal.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.

